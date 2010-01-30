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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۴۷

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نخست وزیر لبنان با رئیس سازمان ملی جوانان ایران دیدار کرد

نخست وزیر لبنان با رئیس سازمان ملی جوانان ایران دیدار کرد

نخست وزیر لبنان در دیدار با رئیس سازمان ملی جوانان ایران نسل جوان را مهمترین قشر برای تقویت روابط دو جانبه ایران و لبنان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعد الدین حریری در دیدار با رئیس سازمان ملی جوانان با بیان این مطلب گفت: صداقت و شفافیت از مهمترین ویژگی های روابط دو جانبه است و جوانان مهمترین قشری هستند که می توان این دو ویژگی را در رفتار آنان مشاهده کرد از این رو این نسل مهمترین قشر برای تقویت روابط ایران و لبنان محسوب می شوند.

وی در این دیدار که همزمان با هفته دوستی جوانان ایران و لبنان در بیروت انجام شد، از گسترش روابط لبنان و ایران در این عرصه استقبال کرد و افزود: من در آینده نزدیک به ایران سفر خواهم کرد و از نزدیک با دستاوردهای جوانان ایرانی آشنا خواهم شد.

در این نشست مشترک که در ادامه دیدارهای رسمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان ایران اسلامی با مقامات عالی رتبه کشور لبنان برگزار شد، علاوه بر گفتگو پیرامون مواضع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران و لبنان در عرصه های بین المللی، راهکارهای دستیابی به دیپلماسی فعال در حوزه جوانان دو کشور بررسی می شود.

کد مطلب 1026409

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