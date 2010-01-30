نخست وزیر لبنان با رئیس سازمان ملی جوانان ایران دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعد الدین حریری در دیدار با رئیس سازمان ملی جوانان با بیان این مطلب گفت: صداقت و شفافیت از مهمترین ویژگی های روابط دو جانبه است و جوانان مهمترین قشری هستند که می توان این دو ویژگی را در رفتار آنان مشاهده کرد از این رو این نسل مهمترین قشر برای تقویت روابط ایران و لبنان محسوب می شوند.

وی در این دیدار که همزمان با هفته دوستی جوانان ایران و لبنان در بیروت انجام شد، از گسترش روابط لبنان و ایران در این عرصه استقبال کرد و افزود: من در آینده نزدیک به ایران سفر خواهم کرد و از نزدیک با دستاوردهای جوانان ایرانی آشنا خواهم شد.

در این نشست مشترک که در ادامه دیدارهای رسمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان ایران اسلامی با مقامات عالی رتبه کشور لبنان برگزار شد، علاوه بر گفتگو پیرامون مواضع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران و لبنان در عرصه های بین المللی، راهکارهای دستیابی به دیپلماسی فعال در حوزه جوانان دو کشور بررسی می شود.