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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۰۳

اجرای طرح زیباسازی شهر کرج با دو هزار متر مربع نقاشی دیواری سه بعدی

استان تهران - خبرگزاری مهر: طرح دوهزار متر مربع نقاشی دیواری سه بعدی با هدف زیباسازی شهری در کرج اجرا شد.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج  در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طرح نقاشی دیواری به صورت سه بعدی در دو هزار متر مربع از بدنه شهر کرج اجرا می شود.

علی اصغر کمالی زاده ضمن اعلام این خبر افزود: طرح زیباسازی و بهسازی سیمای شهری کرج در راستای افزایش روحیه نشاط و شادی در شهروندان توسط حوزه خدمات شهر و مدیریت زیباسازی شهرداری کرج در سطح مناطق دهگانه شهرداری در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات شورای زیباسازی در اجرای این طرح پنج نقطه از بدنه های شهری نقاشی دیواری به صورت سه بعدی ترسیم می شود.

کمالی زاده در ادامه بیان کرد: اجرای نخستین طرح دیواری در بلوار جمهوری حد فاصل میدان جمهوری تا چهارراه مطهری به مرحله اتمام رسیده و بهره برداری از آن آغاز شده است.

وی عنوان کرد: جهت اجرای طرحهای فوق مبلغ 10 میلیون ریال برآورد هزینه شده است.

بهسازی بدنه چهار زیرگذر بزرگ کرج آغاز شد

معاون خدمات شهری شهرداری کرج همچنین از بهسازی و زیباسازی بدنه چهار زیرگذر بزرگ کرج خبر داد.

وی افزود: در اجرای این طرح، چهار زیرگذر محمد شهر، شورا، استاندارد و کلاک با استفاده از سفالهای منقوش زیباسازی
خواهد شد.

کمالی زاده گفت: طرح زیباسازی طرحهای عمرانی با هدف تغییر سیمای شهری کرج در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اعتبارات ویژه ای برای اجرای طرحهای زیباسازی کرج اختصاص یافته و این طرحها با سرعت انجام خواهد شد.

معاون خدمات شهر شهرداری کرج یادآور شد: با توجه به تغییر دمای هوا و یخبندان، بسته های نمک در معابر کرج جاسازی شده است.

کمالی زاده اظهار داشت: همچنین تیم های برف روب در مکانهای مختلف این کلانشهر استقرار یافته است، وی از شهروندان خواست در اجرای طرحهای خدمات شهری همکاری بیشتری با شهرداری داشته باشند.

کد مطلب 1026410

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