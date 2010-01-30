اجرای طرح زیباسازی شهر کرج با دو هزار متر مربع نقاشی دیواری سه بعدی

معاون خدمات شهری شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طرح نقاشی دیواری به صورت سه بعدی در دو هزار متر مربع از بدنه شهر کرج اجرا می شود.

علی اصغر کمالی زاده ضمن اعلام این خبر افزود: طرح زیباسازی و بهسازی سیمای شهری کرج در راستای افزایش روحیه نشاط و شادی در شهروندان توسط حوزه خدمات شهر و مدیریت زیباسازی شهرداری کرج در سطح مناطق دهگانه شهرداری در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات شورای زیباسازی در اجرای این طرح پنج نقطه از بدنه های شهری نقاشی دیواری به صورت سه بعدی ترسیم می شود.

کمالی زاده در ادامه بیان کرد: اجرای نخستین طرح دیواری در بلوار جمهوری حد فاصل میدان جمهوری تا چهارراه مطهری به مرحله اتمام رسیده و بهره برداری از آن آغاز شده است.

وی عنوان کرد: جهت اجرای طرحهای فوق مبلغ 10 میلیون ریال برآورد هزینه شده است.

بهسازی بدنه چهار زیرگذر بزرگ کرج آغاز شد

معاون خدمات شهری شهرداری کرج همچنین از بهسازی و زیباسازی بدنه چهار زیرگذر بزرگ کرج خبر داد.

وی افزود: در اجرای این طرح، چهار زیرگذر محمد شهر، شورا، استاندارد و کلاک با استفاده از سفالهای منقوش زیباسازی

خواهد شد.

کمالی زاده گفت: طرح زیباسازی طرحهای عمرانی با هدف تغییر سیمای شهری کرج در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اعتبارات ویژه ای برای اجرای طرحهای زیباسازی کرج اختصاص یافته و این طرحها با سرعت انجام خواهد شد.

معاون خدمات شهر شهرداری کرج یادآور شد: با توجه به تغییر دمای هوا و یخبندان، بسته های نمک در معابر کرج جاسازی شده است.

کمالی زاده اظهار داشت: همچنین تیم های برف روب در مکانهای مختلف این کلانشهر استقرار یافته است، وی از شهروندان خواست در اجرای طرحهای خدمات شهری همکاری بیشتری با شهرداری داشته باشند.