به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سایت هرالد تریبون، این نویسنده پرفروش در این برنامه که از سلسه برنامههای هفتگی درباره نویسندگان ژانر وحشت است درباره آثار خود از جمله آخرین کتابش "زیر گنبد" برای حضار سخن خواهد گفت.
استفان کینگ متولد 1947 آمریکا خالق بیش از 200 اثر در گونههای وحشت و فانتزی است. تاکنون بیش از 350 میلیون نسخه ازآثار وی به فروش رفته و از روی بسیاری از آنها برداشتهای سینمایی شدهاست.
این نویسنده از کودکی به مطالعه آثار ترسناک علاقمند بود و در دوران مدرسه با الهام از فیلمهای ترسناک گاه داستانهایی مینوشت که با دستگاه تکثیر برادرش آنها را منتشر میکرد و دور از چشم اولیای مدرسه به همکلاسیهایش میفروخت.
از رمانهای این نویسنده که از روی آنها فیلم ساخته شده میتوان به "درخشش" با کارگردانی استنلی کوبریک، "رهایی از شائوشنگ"، "مسیر سبز" و "مه" هر سه از ساختههای فرانک دارابونت اشاره کرد.
بسیاری از آثار استفان کینگ که به استاد داستانهای ترسناک شهرت دارد در ایران با ترجمههای گوناگون به چاپ رسیده است که از آن میان میتوان به "بیوک مرموز" با ترجمه مهین قهرمان، "شکارچی روباه" با ترجمه پرویز کریمی ناصری و "تلفن همراه" با برگردان شهره بری اشاره کرد.
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