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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۵۱

اتاق تعاون اعلام کرد:

آغاز ثبت نام از فعالان اقتصادی برای حضور در مرکز تجاری ایران در عراق

آغاز ثبت نام از فعالان اقتصادی برای حضور در مرکز تجاری ایران در عراق

اتاق تعاون ایران در راستای تاسیس اولین مرکز تجاری ایران در سلیمانیه عراق، ثبت نام از فعالان اقتصادی و تولید کنندگان برای حضور در این مرکز را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در راستای تاسیس مرکز تجری ایران در عراق، اتاق تعاون فراخوان ثبت نام تجار و فعالان اقتصادی ( تعاونی، خصوصی و دولتی ) را برای حضور در فعالیتهای اقتصادی این مرکز صادر کرد. این مرکز در راستای تسهیل زمینه های تعاملات تجاری بین دو کشور ایران و عراق در استان سلیمانیه عراق ایجاد شده است.

بر اساس این گزارش، کلیه تجار، فعالان اقتصادی، تولید کنندگان، صادرکنندگان، عرضه کنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی ، خدمات بانکی، خدمات بیمه، حمل و نقل ( هوایی- زمینی ) و اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند می توانند در این مرکز فعالیت کنند.

گفتنی است با توجه به موقعیت ویژه منطقه سلیمانیه به لحاظ تأمین امنیت و دروازه ورود به سایر مناطق و برخورداری از ظرفیتهای فراوان بالفعل و بالقوه برای جذب انواع کالاها و خدمات با کیفیت مطلوب ایرانی و همچنین وجود مزیتهای مناسب اقتصادی و علائق مشترک بین مردم دو کشور، تأسیس مرکز تجاری می تواند زمینه های تسهیل و تسریع حضور مستقیم بنگاههای اقتصادی اعم از تعاونی، خصوصی و دولتی فعال در حوزه های مختلف را فراهم کند.

فقط متقاضیانی می توانند از امکانات مرکز تجاری ایران بهره مند شوند که دارای برند، توانمندی ارائه محصولات و خدمات قابل رقابت و کاملاً کیفی در بازارهای بین المللی باشند.


 

کد مطلب 1026414

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