گسترش تحقیقات تاریخی در کرج بدون راه اندازی بخش دیرینه شناسی ممکن نیست

عباس فتاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بخش دیرینه شناسی به محققان تاریخی کمک می کند در فعالیتها و پژوهشهای خود موفق تر از قبل عمل کنند و بتوانند به بسیاری از نیازها در این زمینه پاسخ دهند.

وی ادامه داد: بخش دیرینه شناسی، زمینه های بسیار مساعدی را برای رشد و گسترش تحقیقات تاریخی در اختیار محققان قرار می دهد و امکانات بیشتری را در این خصوص برای آنها فراهم می کند.

راه اندازی بخش دیرینه شناسی در کرج دنبال می شود

این محقق کرج شناسی بیان کرد: به دنبال احساس نیاز در خصوص وجود بخش دیرینه شناسی در کرج، راه اندازی این بخش را جزو برنامه های خود در موزه تاریخ کرج قرار دهیم که امیدواریم بتوانیم این امر را در اسرع وقت عملی کنیم.



فتاحیان اظهار داشت: در نظر داریم برای راه اندازی بخش یادشده از همکاری و تعامل کارشناسان و متخصصان مربوطه بهره مند شویم تا این بخش بتواند به یکی از بخشهای مهم و تاثیرگذار تاریخی در کشور تبدیل شود.

وی افزود: البته صرف راه اندازی بخش یادشده کافی نیست و لازم است به موازات این امر، همه موارد ضروری دیگر فراهم شود و تا حد ممکن از تجهیزات مورد نیاز بهره مند شویم.

مدیر موزه تاریخ کرج خاطرنشان کرد: همچنین لازم است پس از راه اندازی بخش دیرینه شناسی در کرج، محققان و متخصصان مربوطه، ما را در بهینه سازی فعالیتهای انجام گرفته یاری رسانند.

تبادل تجربیات، زمینه های گسترش دانش دیرینه شناسی را در کشور فراهم می کند

فتاحیان یادآور شد: تبادل تجربیات در این زمینه می تواند بسیار اثربخش باشد و زمینه های گسترش دانش دیرینه شناسی را فراهم کند.