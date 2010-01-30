گزارش تصویری/ بازدید رئیس سازمان هواشناسی کشور از خبرگزاری مهر

معاون وزارت راه و ترابری و رئیس سازمان هواشناسی کشور به همراه مدیران این سازمان صبح امروز شنبه از بخشهای مختلف خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز بازدید و به صورت مشروح با خبرنگاران گفتگو کردند.