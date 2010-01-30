گزارش تصویری/ بازدید رئیس سازمان هواشناسی کشور از خبرگزاری مهر

مهندس صناعی معاون وزیر راه وترابری
دکتر محرمی مشاور رئیس سازمان هواشناسی
دکتر زمانیان رئیس پژوهشکده هواشناسی
دکتر ذوالجودی رئیس مرکز علوم جوی و اقیانوس
مهندس صناعی و دکتر بنازاده رئیس انجمن علوم و فنون دریایی
عکس / محسن رضایی
معاون وزارت راه و ترابری و رئیس سازمان هواشناسی کشور به همراه مدیران این سازمان صبح امروز شنبه از بخشهای مختلف خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز بازدید و به صورت مشروح با خبرنگاران گفتگو کردند.
مهندس صناعی معاون وزیر راه وترابری
دکتر محرمی مشاور رئیس سازمان هواشناسی
دکتر زمانیان رئیس پژوهشکده هواشناسی
دکتر ذوالجودی رئیس مرکز علوم جوی و اقیانوس
مهندس صناعی و دکتر بنازاده رئیس انجمن علوم و فنون دریایی
عکس / محسن رضایی
نظر شما