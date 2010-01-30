  1. عکس
  2. خبری
۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۴۰

گزارش تصویری/ بازدید رئیس سازمان هواشناسی کشور از خبرگزاری مهر

گزارش تصویری/ بازدید رئیس سازمان هواشناسی کشور از خبرگزاری مهر

معاون وزارت راه و ترابری و رئیس سازمان هواشناسی کشور به همراه مدیران این سازمان صبح امروز شنبه از بخشهای مختلف خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز بازدید و به صورت مشروح با خبرنگاران گفتگو کردند.

مهندس صناعی معاون وزیر راه وترابری

دکتر محرمی مشاور رئیس سازمان هواشناسی

دکتر زمانیان رئیس پژوهشکده هواشناسی

دکتر ذوالجودی  رئیس مرکز علوم جوی و اقیانوس

مهندس صناعی و دکتر بنازاده رئیس انجمن علوم و فنون دریایی

عکس / محسن رضایی

کد مطلب 1026416

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار