خیرین مدرسه ساز کشور 713 میلیارد تومان متعهد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدحسین ترابی زاده بعد از ظهر شنبه در نشست با مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر افزود : تاکنون از این میزان مبلغ متعهد شده حدود 45 درصد آن تحقق یافته است که امیدواریم مابقی این مبلغ تا قبل از شروع جشنواره خیرین مدرسه ساز در اردیبهشت ماه سال آینده محقق شود.

وی با بیان اینکه تعهد این میزان مبلغ از سوی خیرین مدرسه ساز کشور بی نظیر بوده است، اظهار داشت: میزان مشارکت خیرین مدرسه ساز نشان دهنده از اعتقاد عمیق نیکوکاران به حمایت از آموزش آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت است.

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به برگزاری همایش " مدرسه ایرانی، معماری ایرانی" اشاره کرد و گفت: این همایش با مشارکت دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، حوزه علمیه خواهران و بانک ملت با هدف جلب و جذب کلیه ظرفیت های معماری کشور با نگاه رسیدن به هویت معماری و شهرسازی برگزار خواهد شد.

ترابی زاده افزود: ریاست افتخاری این همایش برعهده حداد عادل رئیس فرهنگستان ادب فارسی و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است.

وی با بیان اینکه در همایش یاد شده 30 استان کشور مشارکت خواهند داشت، اظهار داشت: این همایش در دانشکده پردیس دانشگاه تهران با همراهی 30 استان کشور ، 100 دانشگاه آزاد اسلامی، 20 دانشگاه دولتی و 220 مهندس مشاور و معمار برگزار خواهد شد.

ترابی زاده با بیان اینکه در کنار برگزاری این همایش نمایشگاهی از طرح های برتر در رشته معماری نیز به تصویر کشیده خواهد شد، ابراز امیدواری کرد: دستاوردهای این همایش منجر به ایجاد فرهنگ جدید در ساخت و ساز مدارس کشور شده و بتوانیم معماری کشور را به سمت و سوی فرهنگ معماری غنی ایران اسلامی هدایت کنیم.