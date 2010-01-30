انتخاب حجاری زاده به عنوان سرپرست جدید دانشگاه تربیت معلم

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مراسم معارفه زهرا بیگم حجازی‌زاده به عنوان سرپرست دانشگاه تربیت‌معلم و تودیع عبدالجواد طاهری‌زاده رئیس سابق این دانشگاه فردا یکشنبه از ساعت 10 تا 12 با حضور معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مدیران و مسئولان شهر کرج در پردیس کرج دانشگاه تربیت معلم برگزار می‌شود.

زهرا بیگم حجازی زاده دکتری خود را در رشته اقلیم شناسی در سال 1372 از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرده و دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم تهران است.

دانشگاه تربیت معلم در حال حاضر دارای چهار معاونت، هفت دانشکده، چهار موسسه تحقیقاتی، چهار پژوهشکده، دو قطب علمی و 264 عضو هیئت علمی شامل 29 استاد، 36 دانشیار، 148 استادیار، 49 مربی و دو مربی­ آموزشیار است و ساختمانهای تهران و کرج واقع است.

دانشگاه تربیت معلم بیش ازهفت هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی دارد و به دلیل قدمت 90 ساله در شمار قدیمی ترین دانشگاههای ایران قرار دارد.

فرسودگی خوابگاهها، ساختمانها، کمبود اعتبارات، پراکندگی دانشگاه در کرج و تهران و مشکل نام تربیت معلم بر این دانشگاه در سالهای اخیر مشکلات بسیاری را برای مسئولان و دانشجویان این مرکز آموزش عالی ایجاد کرده و نیز به سبب مشکلات موجود چندین تجمع صنفی دانشجویی نیز تاکنون در این دانشگاه به وقوع پیوسته است.

پیش از این عبدالجواد طاهری زاده ریاست دانشگاه تربیت معلم را بر عهده داشت.

