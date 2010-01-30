1325 پروژه در دهه فجر در گیلان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات به مناسبت دهه فجر افزود: برای اجرای این تعداد پروژه 25 هزار نفر بطور دائم و با بهره برداری این پروژهها برای هشت هزار و 200 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: این تعداد پروژه در زمینه های مختلف کشاورزی، آب و فاضلاب شهری و روستای، برق رسانی، راهسازی، مسکن، صنعتی و سایر عرصه ها به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار گیلان با بیان اینکه دهه فجر فرصت مناسبی برای به نمایش گذاشتن خدمات و بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی است، بر لزوم برگزاری هوشمندانه و با شکوه مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جامعه تاکید کرد.

وی افزود: انقلاب اسلامی باعث شکست و اضمحلال استکبار جهانی شده و آبروی نظام پوشالی استکبار را از بین برده است و به همین دلیل دشمنان انقلاب اسلامی دست از توطئه بر نداشته و هر روز با توطئه جدیدی در مقابل انقلاب اسلامی می ایستند.

قهرمانی بر حضور مردم به عنوان متولیان مراسم گرامیداشت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد و اظهار داشت: زمینه حضور حداکثری مردم در مراسم مختلف این ایام را باید به خوبی فراهم کرد.

وی در ادامه راهپیمای اخیر و حضور پرشور و خود جوش مردم را بهترین گواه و اثبات کامل مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی دانست و یاد آور شد: همانگونه که مردم ایران در آستانه سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در راهپیمای عظیم مردمی که به گفته مقام معظم رهبری روزی ماندگار در تاریخ انقلاب را رقم زدند و حماسه آفریدند در دهه فجر و 22 بهمن نیز با مشارکت و حضور خود، مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی را اثبات خواهند کرد.

استاندار گیلان مراسم سال گذشته دهه فجر در استان گیلان را بسیار با شکوه و با عظمت دانست و افزود: با همراهی و هم یاری مردم مراسم ایام الله دهه مبارک فجر امسال باید به مراتب بهتر از سال گذشته برگزار شود به گونه ای که تا کنون تاریخ چنین مراسم با شکوهی را به یاد نداشته باشد.

وی در ادامه بر مردمی بودن مراسم دهه فجر تأکید کرد و گفت: نیروهای مردمی می توانند نقش بسزای در برگزاری هر چه باشکوه تر این ایام ایفاء کنند.

قهرمانی حضور حداکثری مردم در مراسم مختلف و به ویژه مراسم 22 بهمن را مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی دانست و از مسئولان خواست با تمام توان خود زمینه حضور حداکثری مردم در مراسم مختلف دهه فجر و مراسم 22 بهمن را فراهم کنند.