مطالعات ارزیابی حوزه های آبخیز به وسعت 11 هزار هکتار در گیلان اجرا می شود

احمد شکری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آغاز سال جاری تاکنون مطالعات ارزیابی حوزه های آبخیز در سنگرود شهرستان رودبار در سطح پنج هزار و 293 هکتار و کجید و کاکرود شهرستان املش در سطح شش هزار و 191 هکتار آغاز و همچنان نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح مطالعه و ارزیابی عملکرد پروژه های آبخیزداری اجرا شده در سنوات گذشته در این مناطق بوده تا ضمن اشراف و بررسی نقاط ضعف و قوت اجرای پروژه های آبخیزداری، نیازمندی های لازم رفع و طرحها در سالهای آینده تکمیل تر شود.

شکری رفتارنگری زمین لغزشها (مونیتورینگ) را یکی دیگر از اقدامات در دست اجرای معاونت آبخیزداری منابع طبیعی گیلان عنوان و افزود: این طرح طی مدت دو سال و از آغاز سال جاری با هدف اطلاع رسانی از میزان و جهت حرکت توده زمین لغزشها و مطالعه رفتار توده لغزشی پیش از اجرای پروژههای تثبیت و پایدار سازی، در شهرستان املش اجرا می شود و هم اکنون نیز از پیشرفت فیزیکی 30 درصد برخوردار است.

وی گفت: زمین لغزش حرکت توده ای زمین در مناطق شیب دار و کوهستانی است که اغلب بر اثر افزایش رطوبت در خاک، زلزله و پاشنه برداری ایجاد می شود، از اینرو کنترل زمین لغزشها می تواند موجب جلوگیری از خسارات فراوانی شود.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی گیلان یاد آورشد: با توجه به آمار و اطلاعات بدست آمده در سطح استان برخی از مناطق شهرستانهای رودبار، املش، لنگرود، تالش و آستارا طی چندین دهه گذشته بیشترین زمین لغزشها را داشته اند که به غیر از شهرستان رودبار که به دلیل وقوع زلزله در سنوات گذشته با زمین لغزش مواجه بوده است در سایر این شهرستانها دلیل اصلی وقوع زمین لغزشها افزایش رطوبت در خاک و تغییر کاربری اراضی بوده است.

استان گیلان 950 هزار هکتار حوزه آبخیز دارد که سالانه فعالیتهای متنوعی همچون کنترل سیل و رسوب، جلوگیری از فرسایش خاک، رفتار سنجی زمین لغزشها، تهیه بانکهای سیل و لغزش توسط معاونت آبخیزداری اداره کل منایع طبیعی و آبخیزداری گیلان در آن انجام می شود.