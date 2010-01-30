انتقاد از رسانه ها در زمینه اخبار بازنشستگی/ تایید تذکر به 40 دانشگاه غیرانتفاعی

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو صبح شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص تعطیلی 40 دانشگاه غیرانتفاعی در کشور گفت: بحث تعطیلی دانشگاه‌ها مطرح نیست و تنها بحث سر نظارت بر کیفیت دانشگاههای غیرانتفاعی است به گونه ای که اگر دانشگاههای غیرانتفاعی کیفیتی را که مردم از ما به عنوان نهاد نظارتی انتظار دارند، نداشته باشند ناچار هستیم به خواسته مردم پاسخ داده و بعد از دادن دو تذکر از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کنیم.

وزیر علوم تصریح کرد: با این حال بحثی از تعطیلی 40 دانشگاه غیرانتفاعی در میان نبوده و تنها به این دانشگاهها تذکر داده شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص عدم ثبت نام دانشجویان به علت نپرداختن وام شهریه گفت: به هیچ عنوان چنین چیزی را نداریم و دانشگاهها موظف هستند که ثبت نام ها را انجام داده و بعداً از وامهای دریافتی برداشت کنند.

دانشجو در ارتباط با موجی از بازنشستگی در دانشگاهها گفت: چنین چیزی نیست و در وهله اول این مسئله بر می گردد به روسا و هیئت امنای دانشگاهها که حق بازنشستگی هیئت علمی خود را دارند و البته بازنشستگی نیز به معنی قطع ارتباط کامل استاد و دانشگاه نبوده و تنها این ارتباط از شکل رسمی خود خارج می شود.

وی از عدم پرداختن رسانه ها به واقعیت انتقاد کرد و ادامه داد: چیزی که ما در روزنامه ها شاهد بودیم واقعاً تعجب برانگیز بود که می گفتند موجی از بازنشستگی به راه افتاده است. ما این موضوع را بررسی کردیم و مشخص شد که تنها یک نفر بازنشسته شده است. سایر کسانی که در این اخبار به آنها استناد شده است یا بازنشستگی آنها مربوط به چند سال گذشته بوده یا به درخواست خود آنها انجام شده است.

وی افزود: وقتی که یک استاد پس از 31 سال از زمان خدمتش هنوز در مرحله استادیاری مانده است جا دارد که این امتیاز را به اساتید جوان بدهیم که می توانند رشد کنند و در مرحله استادیاری درجا نزنند.

کامران دانشجو در خصوص خیرین و آموزش عالی کشور گفت: می خواهیم کاری را که خیرین در بحث آموزش و پرورش انجام می دهند به فضای آموزش عالی نیز گسترش دهیم و همان طور که در دانشگاه پیام نور شاهد هستیم بتوانیم از این ظرفیت در جهت گسترش و پرورش آموزش عالی استفاده کنیم.

وی از انجام آمایشی خبر داد که طبق آن ظرفیتها، نیازها و تواناییهای اقصی نقاط کشور در خصوص آموزش عالی بررسی شده و براساس آن برنامه وزارت علوم برای گسترش آموزش عالی در سطح کشور چیده خواهد شد.

دانشجو افزود: این طرح اواسط اسفند به پایان خواهد رسید و با کمک آن وزارت علوم از حالت انفعال در این زمینه خارج شده و نقشی فعال را به عهده خواهد گرفت.