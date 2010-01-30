به گزارش خبرگزاری مهر، کرباسیون که از پدری ایرانی و مادری ایتالیایی در آمریکا متولد شده، سابقه بازی برای تیم های آرسنال، برنلی و ایپسویچ تاون را دارد.

کرباسیون در گفتگو با سایت "بلیچرریپورت" در خصوص رشته فوتبال در آمریکا، بازی در آرسنال و همچنین فوتبال و مردم ایران سخن گفته است. کرباسیون در خصوص وضعیت فوتبال در کشور آمریکا اظهار داشت: فوتبال در ایالات متحده همواره در سایه ورزش هایی چون بسکتبال، راگبی و بیسبال قرار گرفته است. برای آمریکایی ها مشکل است که با فوتبال ارتباط برقرار کنند. این مثل این است که شما بخواهید انگلیسی ها به فوتبال آمریکایی بیش از هر ورزشی توجه نشان دهند.

کرباسیون در خصوص حضور در تیم فوتبال آرسنال اظهار داشت: وقتی من 18 ساله بودم به تیم فوتبال آرسنال پیوستم. من تنها آمریکایی آرسنال بودم. بازیکنانی از سوئد، فرانسه، انگلستان، ایرلند، آمریکای جنوبی و آفریقا در تیم ما حضور داشتند. فرانکی سیمک نخستین بازیکن آمریکایی آرسنال است و من نخستین بازیکن آمریکایی هستم که برای آرسنال گل زده است. این اتفاق در سال 2004 و در دیدار با منچسترسیتی روی داد. خوشحالم از اینکه برای یکی از بزرگ ترین باشگاه های جهان بازی کرده ام.

کرباسیون که در حال حاضر به عنوان استعدادیاب آرسنال در آمریکا به فعالیت مشغول است، در این خصوص اظهار داشت: از اینکه در سمت پیدا کردن استعداد برای آرسنال فعالیت می کنم بسیار خوشحالم. از اینکه هنوز جزوی از یک باشگاه بزرگ هستم خوشحالم و نهایت تلاش خودم را به کار می بندم تا بتوانم بهترین بازیکنان منطقه آمریکا را برای بازی در این تیم پیدا کنم.

از کرباسیون در خصوص خانواده اش سوال شد. وی تصریح کرد: پدر من اهل آبادان است و برای تحصیل به آمریکا مهاجرت کرد. تمام خانواده پدری ام به آمریکا مهاجرت کرده اند. مادرم هم برای تحصیل از ایتالیا به آمریکا آمد. من عاشق فرهنگ ایرانی هستم و همه چیز ایرانی ها را دوست دارم. پدرم از بدو تولد با زبان فارسی با من صحبت کرده است. من با اینکه نیمه ایرانی هستم با این حال بسیاری از دوستان ایرانی ام در عجبند که چطور پدرم توانسته فرهنگ، زبان و غذای ایرانی را در خانه ای که زنی ایتالیایی در آن حضور دارد، در من زنده نگاه دارد. مادرم در حال حاضر روش طبخ بسیاری از غذاهایی ایرانی بخصوص کباب را می داند.

وی افزود: هنوز بخت این را نداشته ام که به ایران سفر کنم اما دوست دارم این اتفاق خیلی زود روی دهد. می دانم پدرم دوست دارد به ایران بازگردد و جایی که در آن بزرگ شده و با دوستانش بوده را به من نشان دهد. می دانم مردم آنجا بسیار صمیمی و گرم هستند. رسانه ها همواره می خواهند بینندگان خود را متقاعد کنند که ایرانی ها سبک دیگری از زندگی را ارائه می کنند و در آنجا، وضعیت نابسامان است. اما مطبوعات از داد و ستد ایرانی ها و بازی کودکان با لبان خندان در خیابان ها چیزی نمی گویند. دوست دارم به ایران بروم و همه آن چیزهایی که پدرم گفته را از نزدیک ببینم.

کرباسیون در ادامه در خصوص تیم ملی ایران گفت: من نتایج تیم ملی را دنبال می کنم اما در خصوص بازیکنان به اندازه کافی اطلاعات ندارم. قبل از اینکه به آرسنال بپیوندم نیمی از مغز خود را به شناخت بازیکنان برتر فوتبال اختصاص داده بودم. من بویژه از تماشای بازی کریمی (علی) و مهدوی کیا ( مهدی) لذت می بردم. من در دوره ای برای چند ماه در آلمان بودم و بازی مهدوی کیا در هامبورگ را از نزدیک تماشا می کردم. می بایست هزار عکس با او می گرفتم اما این اتفاق نیفتاد.

این بازیکن 26 ساله افزود: تیم ملی ایران از سوی ایرانی های مقیم خارج حمایت می شود. دوستانم در انگلستان بازی های تیم ملی و حتی بازی های لیگ را به طور زنده دنبال می کنند. یکی از آنها اخیرا به تهران سفر کرده بود تا یکی از بازی های تیم ملی را در آزادی به نظاره بنشیند.

کرباسیون در خصوص علاقه ایرانی ها به تیم آرسنال گفت: فکر کنم آرسنال در ایران هم مانند دیگر نقاط جهان طرفدار دارد. من چند پسرعمو دارم که فکر می کنند منچستریونایتد بهترین تیم جهان است و چند پسرعموی دیگرم هم روی اسم آرسنال قسم می خورند. من تا به حال ایران نبوده ام اما فکر می کنم آرسنال طرفداران زیادی در این کشور دارد. زمانی که من در آرسنال بازی می کردم تعداد زیادی از ایرانی ها مرا می شناختند و پیگیر کارهایم بودند. یک بار فدراسیون فوتبال ایران از من خواست که برای تیم ملی ایران بازی کنم اما این پیشنهاد را رد کردم. البته بسیاری از ایرانی ها از این تصمیم من ناراحت شدند.

دانیل کرباسیون در پایان اظهار داشت: در حال حاضر از شغلی که دارم راضی هستم. زمانی که در آرسنال بازی می کردم بسیاری از ایرانی ها برای من پیغام می گذاشتند و من می دانستم از جانب مردمی که آنها را نمی شناسم، حمایت می شوم.