نصب سامانه زلزله سنج در کرمان ضروری است

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: استان کرمان روی کمربند زلزله خیز کشور قرار گرفته است و برای بررسی رفتار زمین در این منطقه نیاز به سیستم مجزای زلزله سنج در استان داریم.

وی گفت: طبق توافقی که با مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران انجام شده است هم اکنون مکانهای مورد نیاز و ساختمانهای مورد نظر کارشناسان زمین شناسی برای راه اندازی 9 مرکز سامانه زلزله سنج در کرمان ساخته شده است و باید این دستگاه ها توسط مرکز ژئوفیزیک تهیه و نصب شود.

وی افزود: با پیگیریهای صورت گرفته درنهایت این دستگاه ها خریداری شده است و هم اکنون در گمرک نگهداری می شود و طبق برنامه ریزی زمان بندی شده و تستهای لازم بر روی این دستگاه ها درنهایت سامانه زلزله شناسی استان کرمان خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

صالحی گفت: تمام نقاط استان کرمان به جز قسمتهای محدودی از شهرستان سیرجان تحت تاثیر گسل های مختلف قراردارد و مطالعه این گسلها در زمینه تشخیص رفتار زمین تاثیرگذار است.