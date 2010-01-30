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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۲۱

صالحی:

نصب سامانه زلزله سنج در کرمان ضروری است

نصب سامانه زلزله سنج در کرمان ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان با اشاره به زلزله خیز بودن بیش از 90 درصد استان کرمان خواستار تسریع در راه اندازی سامانه زلزله سنج در استان شد.

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: استان کرمان روی کمربند زلزله خیز کشور قرار گرفته است و برای بررسی رفتار زمین در این منطقه نیاز به سیستم مجزای زلزله سنج در استان داریم.

وی گفت: طبق توافقی که با مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران انجام شده است هم اکنون مکانهای مورد نیاز و ساختمانهای مورد نظر کارشناسان زمین شناسی برای راه اندازی 9 مرکز سامانه زلزله سنج در کرمان ساخته شده است و باید این دستگاه ها توسط مرکز ژئوفیزیک تهیه و نصب شود.

وی افزود: با پیگیریهای صورت گرفته درنهایت این دستگاه ها خریداری شده است و هم اکنون در گمرک نگهداری می شود و طبق برنامه ریزی زمان بندی شده و تستهای لازم بر روی این دستگاه ها درنهایت سامانه زلزله شناسی استان کرمان خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

صالحی گفت: تمام نقاط استان کرمان به جز قسمتهای محدودی از شهرستان سیرجان تحت تاثیر گسل های مختلف قراردارد و مطالعه این گسلها در زمینه تشخیص رفتار زمین تاثیرگذار است.

کد مطلب 1026431

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