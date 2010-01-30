ظرفیت منطقه اردکان در راه‌ اندازی صنایع فولاد قابل توجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش در بازدید از کارخانه فولاد کیوان اردکان به عنوان یکی از واحدهای بزرگ فولاد در استان یزد با برشمردن پتانسیلهای بالای صنعت فولاد در کشور، این صنعت را که اکنون به عنوان صنعتی مادر شناخته می شود را عامل موثری در تحرک بخشیدن به همه بخشهای اقتصادی دانست.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در فراهم کردن زیر ساختهای صنعت در شهرستان اردکان، راه اندازی واحدهای مختلف فولاد طی چند ماه آینده در شهرستان و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فولاد را نشان از ظرفیت بالای این شهرستان دانست و تاکید کرد: این صنایع علاوه بر اشتغالزایی بالایی که دارند می توانند در توسعه بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و رفاهی شهرستان نیز موثر باشند.

تابش بیان داشت: در این خصوص پیش بینی و اقدامات لازم برای مشارکت این واحدها در ایجاد امکانات خدماتی و رفاهی برای مردم در سطح شهرستان انجام گرفته است که باید متعهد به اجرای آن باشند.

تابش ایجاد واحد فولادسازی کیوان با سرمایه گذاری خارجی را نشان دیگری از ظرفیت بالای منطقه در جذب سرمایه های خارجی دانست و مسئولیت دست اندرکاران امر را در صیانت از این سرمایه ها که می تواند پیامدهای مثبتی در عرصه اقتصاد کشور داشته باشد، مهم دانست.

در این نشست مدیر پروژه فولاد کیوان با تشریح وضعیت احداث این واحد افزود: این واحد با ظرفیت سالانه 150 هزار تن شمش فولادی با سرمایه ای بالغ بر 16 میلیون دلار و اشتغال مستقیم بیش از 300 نفر در حال احداث است.

وی همچنین با برشمردن برخی از مشکلات این واحد صنعتی، خواستار مساعدت نماینده مردم اردکان در حل این مشکلات شد.

نماینده مردم اردکان نیز ضمن مذاکره تلفنی با مدیران مربوطه در سطح کشور و استان، قول مساعد داد تا با هماهنگی مسئولان کشوری و استانی خواسته های سرمایه گذاران محقق و شاهد راه اندازی این کارخانه فولاد ظرف چند ماه آینده باشیم.