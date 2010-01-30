کانون نابینایان جهرم قهرمان لیگ دسته اول گلبال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله برگشت پنجمین دوره رقابت های لیگ دسته اول گلبال ایران با شرکت 6 تیم طی روز های 7لغایت 9 بهمن ماه در سالن نور شهرستان کرمان برگزار شد که در پایان تیم کانون نابینایان جهرم با کسب 24 امتیاز ضمن رسیدن به مقام قهرمانی جواز حضور در مسابقات سوپر لیگ گلبال را به دست آورد.

تیم جامعه نابینایان کاشان هم با 21 امتیاز به مقام دوم رسید و برای راهیابی به سوپر لیگ به پلی آف راه یافت. تیم هیئت نابینایان تویسرکان با 19 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

تیم کانون نابینایان جهرم با 111گل زده عنوان بهترین خط حمله و تیم جامعه نابینایان کاشان هم با 57 گل عنوان بهترین خط دفاع این مسابقات را از آن خود کرد.

این رقابت ها با حضور محمدرضا رشیدی سرپرست فدراسیون نابینایان و کم نابینایان و همچنین دکتر صادق زاده رییس هیئت نابینایان استان کرمان برگزار شد که آنها در مراسم توزیع جوایز و مراسم اختتامیه هم شرکت داشتند.