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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

در دهه فجر امسال؛

21 هزار برنامه متنوع در خوزستان اجرا می‌شود

21 هزار برنامه متنوع در خوزستان اجرا می‌شود

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: در دهه فجر امسال‪۲۱ ‬ هزار برنامه متنوع فرهنگی، ورزشی و علمی در شهرهای مختلف استان اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدصادق عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز این برنامه‌ها را شامل برپایی نمایشگاه‌های مختلف انس با قرآن، مسابقات ورزشی، میزگردهای مردم و مسئولان درشهر و روستاهای خوزستان برشمرد.

وی افزود: در نخستین برنامه دهه فجر امسال روز جمعه نهم بهمن ماه سال جاری از ۳۰‬ نفر از نخبگان، ورزشکاران، کارکنان و کارمندان ادارات، هنرمندان و مدیران برتر با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه‌ها را نواختن زنگ انقلاب در روز ‪۱۲‬ بهمن ماه سال جاری در بوستان دولت اهواز به صورت متمرکز عنوان کرد و ادامه داد: این برنامه با حضور اقشار گسترده مردم به ویژه دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

عظیمی با تجلیل از نقش رسانه‌ها در انعکاس اخبار و رویدادهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: با توجه به فراگیری رسانه و تأثیر آن بر افکار عمومی و مخاطبان ترتیبی اتخاذ شده تا رویدادهای دهه فجر در استان به نحو گسترده در رسانه‌های خبری انعکاس داده شود.

وی تصریح کرد: باید با اطلاع‌رسانی شفاف بتوان مردم را از دستاوردهای بسیار زیاد دولت جمهوری اسلامی در خوزستان آگاه کنیم و این امر سبب دلگرمی مردم به آینده جامعه می‌شود.

کد مطلب 1026434

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