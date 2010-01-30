حجت‌الاسلام محمدصادق عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز این برنامه‌ها را شامل برپایی نمایشگاه‌های مختلف انس با قرآن، مسابقات ورزشی، میزگردهای مردم و مسئولان درشهر و روستاهای خوزستان برشمرد.

وی افزود: در نخستین برنامه دهه فجر امسال روز جمعه نهم بهمن ماه سال جاری از ۳۰‬ نفر از نخبگان، ورزشکاران، کارکنان و کارمندان ادارات، هنرمندان و مدیران برتر با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه‌ها را نواختن زنگ انقلاب در روز ‪۱۲‬ بهمن ماه سال جاری در بوستان دولت اهواز به صورت متمرکز عنوان کرد و ادامه داد: این برنامه با حضور اقشار گسترده مردم به ویژه دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

عظیمی با تجلیل از نقش رسانه‌ها در انعکاس اخبار و رویدادهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: با توجه به فراگیری رسانه و تأثیر آن بر افکار عمومی و مخاطبان ترتیبی اتخاذ شده تا رویدادهای دهه فجر در استان به نحو گسترده در رسانه‌های خبری انعکاس داده شود.

وی تصریح کرد: باید با اطلاع‌رسانی شفاف بتوان مردم را از دستاوردهای بسیار زیاد دولت جمهوری اسلامی در خوزستان آگاه کنیم و این امر سبب دلگرمی مردم به آینده جامعه می‌شود.