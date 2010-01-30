به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم سینمایی "پرواز مرغابی‌ها" به کارگردانی علی شاه‌حاتمی با حضور کارگردان، رضا ناجی و نیلوفر محمدی( بازیگران)، منصور فارسی (طراح صحنه و لباس)، محمد قومی (چهره‌پرداز)، زهرا شاه‌حاتمی (نویسنده فیلم‌نامه) و طهماسب صلح‌جو (منتقد) برگزار شد.

این کارگردان در ابتدای جلسه درباره بودجه دولتی فیلم گفت: من هم نگران بیت‌المال هستم. این فیلم اولین کار من هم نیست .پیش از این سه فیلم دیگر را با پول خودم ساختم، فیلم‌هایی که هیچ تهیه‌کننده و کارگردانی جرأت ساخت آن‌ها را نداشت.

وی افزود: من به آن‌ فیلم‌ها افتخار می‌کنم و فکر می‌کنم که "پرواز مرغابی‌ها" هم فیلمی ارزشمند است که با مشارکت فارابی ساخته شده، اگر فارابی دغدغه‌ بازگشت سرمایه این فیلم را دارد حاضرم 50 درصد بقیه این فیلم را خودم بخرم.

وی درباره اکران این فیلم هم گفت: قرار بود "پرواز مرغابی‌ها" اولین‌بار در همدان اکران عمومی شود ما هماهنگی‌هایی را هم جهت نمایش در تالار آوینی همدان انجام دادیم اما در لحظات آخر متوجه شدیم که این تالار امکان فروش بلیت ندارد به همین دلیل با توجه به نزدیک ‌شدن به ایام محرم ترجیح دادیم تا اکران این فیلم را به زمان دیگری موکول کنیم.

جالب این‌که حاشیه‌های "زمهریر" به این نشست هم سرایت کرد و شاه حاتمی در این باره گفت: لازم است کسانی که از فیلم "اخراجی‌ها" حمایت کرده‌اند محاکمه شوند. این فیلم توهینی بزرگ به جنگ، سینما و بسیاری از ارزش‌های دیگر ماست، حاضرم با سازندگان این فیلم و مدافعانش مناظره کنم.

رضا ناجی در ادامه گفت: من عاشق فیلم‌های کودک هستم و حتی فیلم‌هایی که با مجید مجیدی هم کار کردم درباره کودکان بوده است. بازی در این فیلم هم مأموریت بزرگی بود که شاه‌حاتمی به من محول کرد و اگر باز هم پس از این چنین فیلم‌نامه‌ها و کارگردانانی به من پیشنهاد دهند، حتما قبول خواهم کرد.

محمد قومی با اشاره به فضای فیلم گفت: گریم ساده‌ای در این فیلم داریم و برای فیلمی برای کودک ونوجوان نیاز به صورت‌های خشن و سخت نیست ، باید چهره‌ها را تلطیف می‌کردیم. با این نگاه چهره‌پردازی فیلمم سینمایی "پرواز مرغابی‌ها" را انجام دادم.