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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

انتقاد یک نماینده از کمک مالی به یک هنرپیشه/ آمار جالب توجه از اعتبارات فرهنگی

انتقاد یک نماینده از کمک مالی به یک هنرپیشه/ آمار جالب توجه از اعتبارات فرهنگی

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم نیشابور و تخت جلگه در مجلس شورای اسلامی از میزان مبلغ مساعدت رئیس دفتر رئیس جمهور به برپایی نمایشگاه عکس یک هنرپیشه سینما انتقاد کرد.

حجت الاسلام سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: کمک این مقام مسئول که ریاست کمیسیون فرهنگی دولت را نیز بر عهده دارد به اهالی فرهنگ و هنر با حفظ شرایط امری پسندیده است، اما به مسائلی نیز درخور اشاره است.

نماینده مردم نیشابور و تخت جلگه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به عنوان کسی که سال‌های متمادی خدمتگذار عرصه فرهنگ و هنر در استان‌های مختلف کشور بوده‌ام و در جریان مضایق اعتباری عرصه فرهنگ کشور هستم مقایسه‌ای مختصر ارائه می‌کنم، کل اعتبارات فرهنگی هر یک از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های بزرگی همچون خراسان رضوی، خوزستان، مازندران، آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس در سال گذشته و جاری اعم از ملی و استانی در طول یک سال کمتر از 500 میلیون تومان است.

حسینی خاطرنشان کرد: این در حالی است که کل بودجه فرهنگی هنری در شهرهای بزرگی همچون دزفول، آبادان، شاهرود، کاشان، سبزوار و نیشابور که از شهرهای بزرگ در رتبه بعد از کلانشهرها قرار دارند، سالانه کمتر از 15 میلیون تومان است.

وی اظهار داشت: به یک شهرستان مثل نیشابور که حدود 500 هزار نفر جمعیت و از پیشینه کهن فرهنگی و تاریخی و دارای چهار هزار و 300 تن از مشاهیر برجسته ملی است و امروز بیش از 300 شاعر برجسته و 500 هنرمند تراز اول استانی و ملی و انجمن ها و مؤسسات فراوان فرهنگی هنری در عرصه‌های مختلف دارد فقط 12 میلیون تومان در کل سال اعتبار اختصاص می‌یابد.

نماینده مردم نیشابور و تخت جلگه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این اعتبارات اندک چه تناسبی با پرداخت مبالغ کلان به مرکز نشینان آن هم به یک نمایشگاه نقاشی دارد؟!

حسینی تأکید کرد: از دولت به ویژه ریاست محترم جمهور انتظار داریم که با نگاه عدالتمدارانه و توسعه متوازن دستور فرمایند دستگاه‌های متولی ضمن شناسایی استعدادهای فرهنگی، هنری هر منطقه جهت تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری و حفظ فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی به ویژه حمایت از هنرمندان شهرستان‌ها تلاش جدی مبذول کنند.

کد مطلب 1026436

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