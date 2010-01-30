انتقاد یک نماینده از کمک مالی به یک هنرپیشه/ آمار جالب توجه از اعتبارات فرهنگی

حجت الاسلام سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: کمک این مقام مسئول که ریاست کمیسیون فرهنگی دولت را نیز بر عهده دارد به اهالی فرهنگ و هنر با حفظ شرایط امری پسندیده است، اما به مسائلی نیز درخور اشاره است.

نماینده مردم نیشابور و تخت جلگه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به عنوان کسی که سال‌های متمادی خدمتگذار عرصه فرهنگ و هنر در استان‌های مختلف کشور بوده‌ام و در جریان مضایق اعتباری عرصه فرهنگ کشور هستم مقایسه‌ای مختصر ارائه می‌کنم، کل اعتبارات فرهنگی هر یک از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های بزرگی همچون خراسان رضوی، خوزستان، مازندران، آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس در سال گذشته و جاری اعم از ملی و استانی در طول یک سال کمتر از 500 میلیون تومان است.

حسینی خاطرنشان کرد: این در حالی است که کل بودجه فرهنگی هنری در شهرهای بزرگی همچون دزفول، آبادان، شاهرود، کاشان، سبزوار و نیشابور که از شهرهای بزرگ در رتبه بعد از کلانشهرها قرار دارند، سالانه کمتر از 15 میلیون تومان است.

وی اظهار داشت: به یک شهرستان مثل نیشابور که حدود 500 هزار نفر جمعیت و از پیشینه کهن فرهنگی و تاریخی و دارای چهار هزار و 300 تن از مشاهیر برجسته ملی است و امروز بیش از 300 شاعر برجسته و 500 هنرمند تراز اول استانی و ملی و انجمن ها و مؤسسات فراوان فرهنگی هنری در عرصه‌های مختلف دارد فقط 12 میلیون تومان در کل سال اعتبار اختصاص می‌یابد.

نماینده مردم نیشابور و تخت جلگه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این اعتبارات اندک چه تناسبی با پرداخت مبالغ کلان به مرکز نشینان آن هم به یک نمایشگاه نقاشی دارد؟!

حسینی تأکید کرد: از دولت به ویژه ریاست محترم جمهور انتظار داریم که با نگاه عدالتمدارانه و توسعه متوازن دستور فرمایند دستگاه‌های متولی ضمن شناسایی استعدادهای فرهنگی، هنری هر منطقه جهت تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری و حفظ فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی به ویژه حمایت از هنرمندان شهرستان‌ها تلاش جدی مبذول کنند.