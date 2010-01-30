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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۱۹

برای نخستین بار در کشور؛

دستگاه کاشت مستقیم بذر گندم در خوزستان به بهره برداری رسید

دستگاه کاشت مستقیم بذر گندم در خوزستان به بهره برداری رسید

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از بهره برداری از دستگاه کاشت مستقیم بذر گندم در استان برای نخستین بار در کشور خبر داد.

فرزاد زلقی به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این دستگاه با قابلیت کشت 30 هکتار در روز، مراحل هفتگانه کشت گندم را به یک مرحله کاهش می‌دهد.

وی کاهش 50 درصدی هزینه‌های ناشی از مراحل کاشت، بازدهی برداشت گندم به میزان 400 کیلوگرم در هر هکتار، صرفه جویی در زمان و حفاظت از خاک زراعی را از جمله مزایای کاربرد دستگاه کاشت مستقیم بذر گندم برشمرد.

زلقی با اشاره به اینکه با استفاده از این دستگاه امکان کشت بلافاصله پس از برداشت ذرت، برنج و دیگر محصولات امکان پذیر می‌شود، خاطرنشان کرد: این دستگاه با هزینه 600 میلیون ریال در اختیار کشاورزان استان قرار گرفت.

رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: دستگاه کاشت مستقیم بذر گندم به عنوان نمونه از خارج کشور وارد شده و پس از ترویج در بین کشاورزان به صورت گسترده بکار برده می‌شود.

کد مطلب 1026438

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