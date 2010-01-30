سد مخزنی زاگرس یازده هزار هکتار زمین را آبی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد کهریزی بعداز ظهر شنبه در حاشیه بازدید از سد مخزنی زاگرس در شهرستان گیلان غرب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سد مخزنی زاگرس یکی از بزرگترین سدهای خارج از بستر کشور به شمار می رود که کار مطالعات آن به همت شرکت آب منطقه ای کرمانشاه از سال 1379 آغاز گردیده است.

وی افزود: سد مخزنی زاگرس که در حد فاصل شهرستانهای گیلانغرب و قصرشیرین قرار دارد جریان زمستانه رودخانه دیره را از طریق کانال به منطقه تنگ کورک آورده و در آنجا ذخیره می نماید و آب این سد به صورت دو کانال ساحلی راست و چپ به سمت شهرستانهای گیلانغرب و قصرشیرین انقال می یابد.

کهریزی خاطر نشان کرد: آب قابل انتقال این سد 127 میلیون متر مکعب بوده و ظرفیت مخزن آن 53 میلیون متر مکعب است که به طور متوسط درهر سال دو بار خالی و پر می شود.

وی با بیان اینکه از مصالح خود دریاچه جهت ساخت سد زاگرس استفاده شده، تصریح کرد: حداکثر دبی انتقال آن 15 متر مکعب خواهد بود.

کهریزی با بیان اینکه سدمخزنی زاگرس یکی از محدود پروژه هایی است که نرخ بازدهی آن 21 درصد است، اظهار داشت: با بهره برداری از سد مخزنی زاگرس هفت هزار هکتار از اراضی دیم شهرستان قصرشیرین و چهار هزار هکتار از اراضی دیم شهرستان گیلانغرب تبدیل به آبی خواهد شد.

وی در ادامه به اهداف این پروژه اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین اهداف طرح سد مخزنی زاگرس مهار آب رودخانه دیره می باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه مولفه های اصلی این طرح را شامل بند انحرافی، تونل انتقال، سد مخزنی و شبکه آبیاری عنوان کرد و افزود: یکی از مزیتهای مهم این طرح عدم استفاده از سیستم پمپاژ در مرحله آبیاری است.

وی میزان کل اعتبار پیش بینی شده برای این طرح را تا زمان اتمام 105 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون 56 میلیارد تومان جهت ساخت این سد هزینه شده و در دهه مبارک فجر امسال به صورت مرحله ای از آن بهره برداری خواهیم کرد.

کهریزی ادامه داد: تاکنون 70 درصد از شبکه های پایین دست سدمخزنی زاگرس به پیمان رفته و تا پایان اسفند ماه نیز مابقی آن به پیمان خواهد رفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود با بهره برداری از این سد سالیانه 180 میلیارد ریال درآمد برای کشاورزان شهرستانهای گیلانغرب و قصرشیرین ایجاد شود و با توجه به قابلیت کشت بالای محصولات باغی از جمله نخیلات، مرکبات، زیتون، انگور یاقوتی و ... در این شهرستانها، تحول بزرگی در اقتصاد و کشاورزی این مناطق به وجود آید.