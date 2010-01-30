نشست "گفتگوی دینی اسلام و مسیحیت" در گرجستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همایش یک روزه گفتگوی دینی با عنوان نقش ادیان اسلام و مسیحیت در برابر تروریسم با قرائت پیام آیت الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب و نیز قرائت پیام تئودور چووادزه سر اسقف کلیسای ارتدکس گرجستان آغاز به کار کرد و پس از آن نمایندگان دو دین اسلام و مسیحیت و نیز محققین و اساتید دانشگاه مسلمان و مسیحی ایرانی و گرجی به ایراد سخنرانی و ارائه مقاله و تبین دیدگاهای خود در خصوص نقش ادیان الهی و رهبران دینی در مبارزه با تروریسم پرداختند.

آیت ا... تسخیری در پیام خود به این نشست، با اشاره به بی‌عدالتی‌های انجام شده توسط صاحبان زور که موجب بروز حرکتهای خشونت‌آمیز در جوامع مختلف گشته و با اشاره به جانبداری برخی رسانه های قدرتمند خبری که سعی بر آن دارند تا اهداف صاحبان خود را بر حقوق مردم مقدم بدارند، تأکید کرد که تنها راه برون رفت از این معضل بازگشت به دستورات انبیاء الهی و رعایت قوانین بین‌المللی است.

در ادامه این پیام آمده است: ما پیروان ادیان الهی و ابراهیمی مکلف هستیم که جامعه بشری را به سوی اطاعت محض از فرامین الهی دعوت کنیم تا همه بتوانند در سایه رحمت الهی با صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی کنند. ایشان همچنین برگزاری کنفرانس فوق را قدم مثبتی در راه صلح و دوستی در جهان معاصر دانستند.

مجتبی دمیرچی سفیر ایران در گرجستان نیز در سخنان افتتاحیه این نشست دینی، تروریسم را پدیده‌ای مذموم و مردود از نظر ادیان آسمانی توصیف کرده و گفت: تروریسم امروزه به یکی از معضلات جهانی مبدل گشته که بدون توجه به مرز، دین، فرهنگ و نژاد جامعه جهانی را مورد تهدید قرار داده و مقابله با آن نیز نیازمند عزم و تلاشی همه‌جانبه و جهانی است. وی بر لزوم بهره‌گیری از ارزشها و آموزه‌های دینی برای مقابله با تروریسم تاکید نموده و نقش رهبران دینی را در مقابله با پدیده شوم تروریسم حائز اهمیت ذکر کرد.

وی همچنین رفتارهای متناقض، گزینشی و سوء‌استفاده برخی قدرتها از موضوع تروریسم را مورد انتقاد قرار داده و با اشاره به سالگرد مقاومت 22 روزه مردم مبارز غزه، سکوت قدرتهای بزرگ را در مقابل اقدامات تجاوز کارانه و تروریسم دولتی رژیم اشغالگر قدس و کشتار بی‌دفاع مردم غزه را مصداق بارز استانداردهای دو گانه در امر مبارزه با تروریسم قلمداد کرد.

نشست گفتگوی دینی در گرجستان با سخنرانی و ارائه مقالات از سوی نمایندگان دو دین اسلام و مسیحیت در دو جلسه صبح و عصر با مدیریت للا ججلاوا رئیس مرکز تقریب روابط ادیان و احسان خزاعی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس ادامه یافت.

شرکت کنندگان در پایان این نشست بیانیه‌ای صادر کرده و طی آن به مسائلی از قبیل نقش سازنده ادیان در گسترش صلح ، عدالت و تاثیر پیشگیرانه تعالیم دینی از تروریسم و اعمال خشونت بار پرداخته و در ضمن آن راه کارهای راهبردی در جهت پیشگیری و مقابله با این پدیده بیان شد و در پایان این دور از گفتگو های دینی ، دیدگاهای مشترک خود را اعلام کردند.

در این بیانیه احترام به عقاید و دیگاههای متفاوت حفظ و توسعه ارزشهای دینی از سوی پیروان ادیان ابراهیمی، محکومیت ترویسم و افراط گرایی از سوی شرکت‌کنندگان، مبارزه با تروریسم و خشونت در چارچوب قوانین بین المللی، اعلام آمادگی شرکت کنندگان برای مبارزه با تروریسم بادیدگاهی فرامذهبی و فراملی مورد تأکید قرار گرفته است.

در این همایش هفت مقاله از طرف آقایان دکتر محمد مهدی تسخیری تحت عنوان پدیده شوم تروریسم،دکتر سید عبدالکریم بی آزار شیرازی تحت عنوان نقش قرآن علیه تروریسم، دکتر محمد حسین مظفری تحت عنوان جایگاه ادیان در مبارزه با تروریسم، دکتر احمد قلی زاده تحت عنوان دین،رأفت یا خشونت، دکتر محمد رضا وصفی تحت عنوان تاریخچه گفتگوی ادیان در گرجستان، حجه الاسلام اکبر مقدسی تحت عنوان تاثیر ادیان بر علیه تروریسم از سوی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد.

همچنین پنج مقاله از طرف اساتید و محققین گرجی بیدزینا گونیا روحانی کلیسای کاشوتی تحت عنوان صلح برای تمام جهان ، الکساندره کشوطاشویلی از روحانیون کلیسای سامبا تحت عنوان ابعاد سیاسی فعالیت انتیمز ایوریالی،دکتر گیورگی سانیکیدزه رئیس انستیتو خاور شناسی و از اسلام شناسان برجسته گرجی تحت عنوان ایده گفتگوی تمدنها بر علیه زورگویی، روحانی منطقه آدجارا تحت عنوان اسلام تروریسم را محکوم می کند و دکتر نانا گلوانی از اسلام شناسان و اساتید دانشگاه دولتی تفلیس تحت عنوان اسلام ، پیش شرط و دلایل قرائت و ارائه شد.