چین مبادلات نظامی با آمریکا را تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در همین رابطه وزارت دفاع چین اعلام کرد که این تعلیق به دلیل "تاثیرات بد" فروش سلاح به تایوان اتخاذ شده است.

بر اساس این گزارش آمریکا در قراردادی به ارزش شش میلیارد و 400 میلیون دلار اقدام به ارسال سلاح به تایوان کرده که این امر با اعتراض شدید چین مواجه شده است.

بر اساس این قرارداد آمریکا 114 فروند موشک پاتریوت، مین های ضد کشتی، 60 فروند بالگرد مدل 60M Black Hawak و تجهیزات ارتباطی به تایوان صادر می کند.

لیست تجهیرات ارسال به تایوان دیروز جمعه بر روی وب سایت پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا ) قرار گرفت.

البته چین پیش از این و در زمان ریاست جمهوری جرج بوش و به دلیل قرر داد چند میلیاردی میان تایوان و آمریکا، اقدام مشابهی را انجام داده بود.

روابط چین و تایوان تقریبا از 20 ماه قبل و زمانی که این کشور اعلام کرد قصد اعلام استقلال دارد حالت بحرانی به خود گرفت به نحوی که پکن تهدید کرد در صورت اعلام استقلال از سوی تایوان اقدام به حمله نظامی به این کشور می کند.