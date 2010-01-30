طرح جدید وزارت علوم برای ادامه تحصیل دارندگان مدرک معادل

کامران دانشجو امروز شنبه در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص فراهم کردن ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل گفت: تنها بحث معلمین در این خصوص مطرح نیست و به دنبال طرحی هستیم که همه افرادی که مدرک معادل دارند بتوانند ادامه تحصیل داده و مقاطع بالاتر را طی کنند.

وی افزود: در حال حاضر در حال بررسی این طرح هستیم و به زودی شرایط لازم برای استفاده از آن را اعلام خواهیم کرد.

به گزارش مهر حمید رضا حاجی بابایی هفته گذشته در نامه ای خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن اشاره به مشکلات فرهنگیان در خصوص پراکندگی محتوای آزمون جامع و عدم معرفی منابع خواستار حذف آزمون جامع و صدور مجوز شرکت در آزمون‌های دوره بالاتر برای فرهنگیان شد.

در این نامه آمده است: " با توجه به قبولی اندک داوطلبان در دوره‌های مختلف آزمون جامع که تا به حال چند دوره آن برگزار شده، به نظر می‌رسد راه برای ادامه تحصیل اینگونه داوطلبان که بخش اعظمی از آنان را معلمان و مدیران آموزش و پرورش تشکیل می‌دهند، همچنان بسته خواهد بود که امید است این مشکل مرتفع گردد."

وزیر آموزش و پررش در این نامه در مورد مزایای حذف آزمون جامع عنوان کرده است که "داوطلبان از مزایای مدرک خود استفاده می‌نمایند و شرکت آنان در این آزمون‌ها فقط به خاطر ادامه تحصیل صورت می‌پذیرد و بار مالی ناشی از اجرای آزمون جامع را در سال اصلاح الگوی مصرف حذف می‌کند."

در پایان این نامه نیز آمده است: " این افراد از طریق آزمون ورودی سراسری (داخلی وزارت آموزش و پرورش و یکبار نیز از طریق سازمان سنجش آموزش کشور) پذیرفته شده‌اند که ادامه تحصیل آنان با رعایت کلیه معیارها، ضوابط و مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی، سرفصل‌ دروس، محتوای آموزشی و بهره‌گیری از اساتید دانشگاه‌ها و مورد تایید وزارت علوم صورت گرفته است."