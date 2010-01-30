"سروستان هو" به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، پیریایی در این کتاب با بیان چگونگی شکلگیری ادب تعلیمی، وجه افتراق و اشتراک سیزده حکایت مثنوی را با آنچه عطار و سنایی روایت کرده اند به لحاظ صوری و محتوایی بررسی کردهاست.
مؤلف در مقدمه کتاب درباره ضرورت تالیف این اثر نوشتهاست: میراث عظیم فرهنگی اسلامی- ایرانی حاصل مجاهدت و استمرار و تدقیق و تحقیق و سیر در آفاق و انفس از سوی پیشینیانی است که به قله قاف عشق و عالیترین عرصههای عرفانی دست یازیده بودند. بی تردید این گنجینه گرانبها در زمانهای که بیش از هر وقت دیگر به معنویت ناب و به زیباییهای پاک و درس وارستگیشان نیازمندیم می تواند سرمشق راهگشایی باشد.
همچنین در مقدمه آمدهاست: این کتاب بهره و بارقهای است که از رهگذر تلمذ و تحقیق و پیجویی در معرفت عرفانی و بنیانهای فکری مولوی و دیگر سرامدانی چون عطار و سنایی پدید آمدهاست.
"سروستان هو" در 160 صفحه با قطع رقعی منتشر شدهاست.
نظر شما