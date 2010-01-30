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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۱۵

"سروستان هو" به چاپ رسید

کتاب "سروستان هو" به قلم کرم رضا پیریایی از سوی انتشارات سیفا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌پیریایی در این کتاب با بیان چگونگی شکل‌گیری ادب تعلیمی، وجه افتراق و اشتراک سیزده حکایت مثنوی را با آنچه عطار و سنایی روایت کرده اند به لحاظ صوری و محتوایی بررسی کرده‌است.

مؤلف در مقدمه کتاب درباره ضرورت تالیف این اثر نوشته‌است: میراث عظیم فرهنگی اسلامی- ایرانی حاصل مجاهدت و استمرار و تدقیق و تحقیق و سیر در آفاق و انفس از سوی پیشینیانی است که به قله قاف عشق و عالیترین عرصه‌های عرفانی دست یازیده بودند. بی تردید این گنجینه گرانبها در زمانه‌ای که بیش از هر وقت دیگر به معنویت ناب و به زیبایی‌های پاک و درس وارستگی‌شان نیازمندیم می تواند سرمشق راهگشایی باشد.

همچنین در مقدمه آمده‌است: این کتاب بهره و بارقه‌ای است که از رهگذر تلمذ و تحقیق و پی‌جویی در معرفت عرفانی و بنیانهای فکری مولوی و دیگر سرامدانی چون عطار و سنایی پدید آمده‌است.

"سروستان هو" در 160 صفحه با قطع رقعی منتشر شده‌است.

کد مطلب 1026445

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