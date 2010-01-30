چهارمحال و بختیاری میزبان چهار میلیون نفر مسافر بوده است

مژگان ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در 9 ماه سال جاری چهار میلیون و 700 نفر به این استان سفر داشته اند.

وی با اشاره به اینکه در ایام نوروز امسال 151 هزار نفر به این استان سفر داشته اند، بیان داشت: این میزان سفر نسبت به سال گذشته 150 هزار نفر رشد داشته است.

وی بیان کرد: میزان سفر در این استان تاکنون نسبت به دوره مشابه هفت درصد افزایش داشته است.

ریاحی اذعان داشت: بیشترین سفرها به مکانهای گردشگری پل زمانخان، کوهرنگ، چشمه دیمه، پیرغار فارسان، سیاسرد بروجن، تالاب چغاخور و ... است.

وی با بیان اینکه برای ایام نوروز حدود 50 هزار بوروشور تبلیغاتی در بین گردشگران این استان توزیع شده است، بیان داشت: برای تابستان امسال 20 هزار بوروشور تبلیغاتی توزیع شده است.

ریاحی بیان داشت: در سطح استان 11 هتل برای اسکان مسافران در سطح استان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه برای ایام نوروز امسال 50 هزار بورشور تبلغاتی پیش بینی شده است، عنوان کرد: برای تسهیل سفر در نوروز در این استان 15 کمیته تشکیل شده است که وظیفه انجام خدمات تفریحی رفاهی از جمله، تجهیز اسکان و مکان گردشگران، کشیک نوروزی ، اجرای طرح ترافیکی و ... است.