1200 فضای آموزشی در کشور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حسین ترابی زاده بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با بهره برداری از این تعداد فضای آموزشی 32 هزار کلاس درس به فضای آموزشی کشور افزوده خواهد شد.

وی با بیان اینکه حدود 12درصد از این فضای آموزشی با مشارکت خیرین مدرسه ساز ساخته شده است، اظهار داشت: در این تعداد فضای آموزشی ایجاد نمازخانه و سالن های ورزشی در نظر گرفته شده است.

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه مدارس نقش بسزایی در جامعه دارد، گفت: در طراحی مدارس سعی شده مدرسه مرکز و محور فعالیت های اجتماعی باشد.

ترابی زاده با بیان اینکه سعی شده در طراحی مدارس یه گونه ای عمل شود که در ساعات غیر آموزشی بتوان از ظرفیت مدارس استفاده کرد، گفت: در همین راستا ایجاد 727 سالن ورزشی در همجوار مدارس در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: با مشارکت اعتبارات استانی سعی خواهد شد زمینه ایجاد 4 هزار سالن ورزشی و 20 هزار نمازخانه طی برنامه چهارساله در سطح مدارس کشور فراهم شود.