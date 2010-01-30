گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: در آستانه دهه مبارک فجر سایت تبیان این استان راه‌اندازی می‌شود. حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری اظهارداشت: سایت تبیان در سطح کشور یکی از سایتهای پرمحتوا و پرمخاطب است که به منظور تغذیه فکری جوانان و اقشار مختلف مردم طراحی شده است. وی افزود: سایت تبیان می‌تواند با جذب جوانان و مردم و غنی سازی افکار و آگاه ساختن آنها از بسیاری از معضلات اجتماعی بکاهد و افراد جامعه را به بهترین سمت با مناسب‌ترین روش سوق دهد.

- برنامه های مذهبی - فرهنگی هیئت بین الحرمین شاهرود در ایام سوگواری حضرت اباعبدالحسین(ع) تشریح شد. مسئول هیئت مذهبی بین الحرمین شاهرود با اعلام این خبر افزود: برگزاری جلسه قرآن، احکام و دعا در شبهای جمعه بعد از نماز مغرب و عشا از جمله این برنامه ها بود. محمد ابراهیمی خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت دهه اول و دوم محرم همراه با پذیرایی از عزاداران، برگزاری مراسم ایستگاه فرهنگی و صلواتی در محل میدان امام(ره) به صورت شبانه روزی به مدت یک هفته، عرضه محصولات فرهنگی و مذهبی درمحل مرکز فرهنگی و برگزاری مسابقه حماسه حسینی در سطح شهرستان از دیگر برنامه‌های هیئت مذهبی بین الحرمین در ماه محرم بود.

- هشتمین جلسه از برنامه‌های نقد کتابخانه‌ تخصصی جوان، اوقات فراغت و تربیت‌دینی به نقد کتاب "اصول طراحی و تولید فیلمهای آموزشی" با حضور "علیرضا لولاچیان"، مدیرعامل موسسه‌ فرهنگی تسنیم نور و جمعی از مسئولان سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) توسط یکی از استادان تکنولوژی آموزشی اختصاص یافت.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی قم گفت: در شرایط کنونی پیروی از فرامین مقام معظم رهبری بهترین قدردانی از دهه فجر است. حجت⁮الاسلام عباس اسکندری در جمع نمازگزاران روستای سیرو به مزایای حضور روحانی مستقر در روستاها اشاره کرد و اظهار داشت: حضور روحانی در روستا به منزله داشتن چراغ در منزل است و اگر در روستایی عالم دینی وجود نداشته باشد، مثل این است که مردم آن روستا در خانه تاریکی زندگی می⁮کنند. وی با ذکر احادیثی از ائمه اطهار(ع) در خصوص ضرورت توجه به برپایی نماز جماعت در مساجد اضافه کرد: حضور گسترده مردم در برنامه⁮های عبادی و فرهنگی مساجد تضمین کننده پیشرفت و آبادی روستاهاست.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه خراسان رضوی از خانه قرآن روستایی محمد آبادآستانه این شهرستان بازدید کرد. حجت الاسلام محمدرضا رحمانی در بازدید از کلاسهای آموزشی خانه قرآن روستایی محمد آباد در جریان روند فعالیتهای این خانه قرآنی قرار گرفت. وی قرآن را کتاب هدایت و رحمت بشری خواند و خاطرنشان کرد: تمسک به قرآن و حضور در جلسات تفسیر قرآن در خانه های قرآنی روستایی یکی از راهکارهای مناسب برای جذب جوانان به جلسات مذهبی است.

- سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی همدان از اعزام 400 مبلغ دینی به سراسر این استان در دهه مبارک فجر خبر داد. حجت الاسلام احد آزادیخواه با بیان این مطلب گفت: این برنامه مانند سالهای قبل برگزار و روحانیان به مناطق مختلف استان شامل مساجد، حسینیه ها، هیئتهای مذهبی، مدارس، دانشگاهها و ادارات شهرها و روستاهای استان همدان اعزام می شوند.

- حجت الاسلام سیدهادی موسوی، رییس سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان سمنان در نشستی با پرسنل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود ویژه برنامه‌های این سازمان در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی را اعلام کرد. وی اعزام مبلغ به رده های مختلف بسیج، برگزاری مراسم گرامیداشت سی و یکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی از سوی پایگاه های بسیج طلاب، دیدار طلاب بسیجی با خانواده های شهدای روحانی، عطرافشانی قبور مطهر شهدا در 15 بهمن ماه و کوه پیمایی و پیاده روی در 16 بهمن ماه را از جمله این برنامه ها عنوان کرد.