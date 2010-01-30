اجرای سمفونی"صلح و دوستی" در هلند

به گزارش خبرنگار مهر، سمفونی "صلح و دوستی" ساخته مجید انتظامی پیش از این در روزهای 3، 5 و 7 بهمن در شهرهای استراسبورگ فرانسه، بروکسل بلژیک و رم ایتالیا به اجرا در آمده است.

ارکستر سمفونیک تهران پس از اجرای امشب خود در هلند راهی نروژ خواهد شد تا 11 بهمن نیز در این کشور اروپا به روی صحنه برود. این ارکستر در کنسرت های خود علاوه بر اجرای قطعه "صلح و دوستی "، دو قطعه از برامس و آثاری از حشمت سنجری را نیز به اجرا در می آورد.

گفتنی است سمفونی"صلح و دوستی" بهمن ماه سال گذشته با عنوان سمفونی"انقلاب" به خوانندگی سالار عقیلی در تالار وحدت اجرا شده و مرداد ماه امسال نیز با همین نام در جریان برگزاری جشنواره موسیقی مقاومت از این اثر رونمایی شده است.