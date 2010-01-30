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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۲۱

افزایش تولد کودکان معلول در فهرج

افزایش تولد کودکان معلول در فهرج

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول بهزیستی فهرج با اشاره به ازدواجهای فامیلی در فهرج از افزایش تعداد معلولان در این شهرستان خبر داد.

محمد میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از افزایش تعداد معلولان در شهرستان فهرج خبر داد.

وی تصریح کرد: دلیل افزایش تعداد معلولان در شهرستان فهرج افزایش ازدواجهای فامیلی و عدم انجام آزمایشهای پیش از ازدواج است.

میرزایی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در خصوص انجام آزمایشهای قبل از ازدواج خاطرنشان کرد: هم اکنون تعداد معلولان در شهرستان فهرج 462 نفر است که این تعداد نسبت به گذشته 10 درصد رشد یافته است.

وی گفت: نزدیک به 10 درصد این افراد نتیجه ازدواجهای فامیلی هستند.

وی اضافه کرد: زوجین باید پیش از ازدواج با انجام آزمایشهای ژنتیکی از تولد فرزندان معلول که در نهایت موجب بروز مشکلات مالی و روحی برای خانواده های می شود خودداری کنند.

میرزایی همچنین از انجام طرح شناسایی معلولان در فهرج خبر داد و گفت: در این طرح چهار هزار نفر از جامعه هدف غربالگری شده اند و در نهایت معلولان شناسایی شده تحت پوشش خدمات طرح "CBR" قرار می گیرند.

کد مطلب 1026456

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