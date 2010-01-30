افزایش تولد کودکان معلول در فهرج

محمد میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از افزایش تعداد معلولان در شهرستان فهرج خبر داد.

وی تصریح کرد: دلیل افزایش تعداد معلولان در شهرستان فهرج افزایش ازدواجهای فامیلی و عدم انجام آزمایشهای پیش از ازدواج است.

میرزایی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در خصوص انجام آزمایشهای قبل از ازدواج خاطرنشان کرد: هم اکنون تعداد معلولان در شهرستان فهرج 462 نفر است که این تعداد نسبت به گذشته 10 درصد رشد یافته است.

وی گفت: نزدیک به 10 درصد این افراد نتیجه ازدواجهای فامیلی هستند.

وی اضافه کرد: زوجین باید پیش از ازدواج با انجام آزمایشهای ژنتیکی از تولد فرزندان معلول که در نهایت موجب بروز مشکلات مالی و روحی برای خانواده های می شود خودداری کنند.

میرزایی همچنین از انجام طرح شناسایی معلولان در فهرج خبر داد و گفت: در این طرح چهار هزار نفر از جامعه هدف غربالگری شده اند و در نهایت معلولان شناسایی شده تحت پوشش خدمات طرح "CBR" قرار می گیرند.