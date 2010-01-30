25 مؤسسه قرآنی حمایت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مؤسسات در استانهای سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان و گیلان قرار دارند.



مؤسسات این استانها در مجموع 2 هزار و 411 قرآن آموز را در بخشهای حفظ و مفاهیم تحت پوشش دارند که از این تعداد 1625 نفر در بخش مفاهیم و 786 نفر در بخش حفظ آموزش می بینند.



اعتبارات حمایتی مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی براساس عملکرد مؤسسات قرآنی در اجرای طرح ملی حفظ و مفاهیم قرآن کریم در سال جاری و همچنین میزان توانایی برای اجرای این طرح تعلق می گیرد.

مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی علاوه بر حمایتهای مالی و فرهنگی در زمینه بیمه فعالان قرآنی نیز فعالیت می کند .