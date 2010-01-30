اعضای جدید هیئت مدیره صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که صبح امروز(شنبه) در محل صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور برگزار شد، حمید سجادی، عباس شوقانی و میر مهدی نجفی معاونان سازمان تربیت بدنی حضور داشتند، رضا عاصمی زواره( مدیرعامل صندوق)، محمود هاشمی و بهرام افشارزاده به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره این صندوق معرفی شدند و از خدمات محمد تقی خزایی، محمدعلی فضیله، قاسم قانعی، پرویز ابوطالب و محمد مهدی خرسندنیا اعضای سابق هیئت مدیره این صندوق تقدیر شد.

بر اساس این گزارش، دلیل کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره اصلاحیه‌ای است که در اساسنامه صندوق صورت گرفته است.

میر مهدی نجفی ، معاون سازمان تربیت بدنی، در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات صورت گرفته صندوق توسط اعضای سابق هیات مدیره اظهار امیدواری کرد که این تغییر و تحولات باعث ایجاد تحول مثبت در صندوق با پشتوانه تجربی و مدیریتی اعضای جدید هیات مدیره شود. همچنین محمد تقی خزایی، مدیرعامل سابق این صندوق گزارشی از عملکرد خود ارائه کرد.

محمد علی فضیله نیز طی سخنان کوتاهی اعلام کرد که تمام تلاش این صندوق در چند سال اخیر ارائه بهترین خدمات به قهرمانان و پیشکوستان ورزش کشور با توجه به منابع موجود بوده است.

در پایان عاصمی زواره مدیرعامل جدید صندوق نیز با تقدیر از خدمات صورت گرفته اظهار امیدواری کرد که هیات مدیره جدید بتواند به بهترین شکل ممکن در خدمت ورزش کشور باشد.