واگذاری امور مجموعه های پایین دستی شرکت نفت به تعاونی ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی با بیان اینکه کشورهای اروپایی به اندازه استان خوزستان قابلیت اقتصادی ندارند اما دارای ثروت هستند خواستار واگذاری و اداره امور برخی از مجموعه های پایین دستی شرکت نفت به مردم و در قالب شرکتهای تعاونی شد.

وزیر تعاون در دیدار با مدیران و اعضای هیات مدیره بنیاد توسعه کار آفرینی و تعاون، اتاق تعاون و جمعی از تعاونگران استان خوزستان با اشاره به خیل آمار بیکاران در استان، بر ضرورت افزایش تشکلهای مردمی در قالب تعاونی تاکید کرد و اظهار داشت: وسعت کار در استان خوزستان زیاد است و هر دستگاه و شرکتی می تواند در جایگاه خود در زمینه ایجاد اشتغال، رشد و توسعه استان و افزایش بهره وری نقش آفرینی کند.

عباسی همچنین ضرورت فرهنگ سازی در بخش تعاونی را یاد آور شد و ایجاد اشتغال کارجویان را از اولویتهای بخش تعاونی در کشور بر شمرد.

وی تصریح کرد: امروزه ضرورت راه اندازی کارخانه تولید فکر و ایده در کشور احساس می شود به نحوی که جای آن در کشور ما خالی است. با توجه به اینکه تعاون بهترین شیوه اقتصادی است می توان تعاونی تولید ایده تشکیل داد و درآمد کسب کرد.

وزیر تعاون در پایان خواستار سپرده گذاری هر چند اندک تعاونیها در بانک توسعه تعاون به منظور سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ و ایجاد اشتغال، کار و تولید شد.





