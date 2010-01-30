  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۴۴

در 12 بهمن؛

برنامه تلوزیونی" صبح انقلاب" در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: دبیر شورای اطلاع رسانی کهگیلویه وبویراحمد گفت: برنامه زنده تلوزیونی"صبح انقلاب" 12 بهمن در کهگیلویه وبویراحمد اجرا و پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، غریب دین پرور بعد از ظهر شنبه در نشست هماهنگی برنامه صبح انقلاب، افزود: این برنامه هر روز به صورت زنده در یکی از استانهای کشور اجرا و از طریق شبکه سوم سراسری پخش می شود.

وی اظهار داشت: در این برنامه گوشه ای از دستاوردها و عملکردهای نظام در 31 سال طول عمر پر برکت انقلاب اسلامی در عرصه ها و بخشهای مختلف استان بیان می شود.

وی تصریح کرد: همچنین در این برنامه 31 نفر از افراد برتر استان در 10 موضوع مختلف، معرفی می شوند و از آنها تجلیل به عمل می آید.

به گفته دین پرور، در این برنامه حضرت آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و قوام نوذری استاندار استان، پیرامون دستاوردها، عملکرد و خدمات انقلاب مطالبی را بیان می کنند.

وی همچنین یاد آور شد: برنامه ریزی و اجرای این برنامه با هماهنگی و همکاری صدا و سیما و معاونان استاندار انجام می شود و تاکنون جلساتی در این خصوص برگزار شده است.

دین پرور تصریح کرد: انتظار می رود مدیران دستگاه های اجرایی با جدیت نسبت به ارائه خدمات و عملکرد دستگاه خود اقدام کنند.

کد مطلب 1026460

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه