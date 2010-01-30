برنامه تلوزیونی" صبح انقلاب" در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، غریب دین پرور بعد از ظهر شنبه در نشست هماهنگی برنامه صبح انقلاب، افزود: این برنامه هر روز به صورت زنده در یکی از استانهای کشور اجرا و از طریق شبکه سوم سراسری پخش می شود.

وی اظهار داشت: در این برنامه گوشه ای از دستاوردها و عملکردهای نظام در 31 سال طول عمر پر برکت انقلاب اسلامی در عرصه ها و بخشهای مختلف استان بیان می شود .

وی تصریح کرد: همچنین در این برنامه 31 نفر از افراد برتر استان در 10 موضوع مختلف، معرفی می شوند و از آنها تجلیل به عمل می آید .

به گفته دین پرور، در این برنامه حضرت آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و قوام نوذری استاندار استان، پیرامون دستاوردها، عملکرد و خدمات انقلاب مطالبی را بیان می کنند .

وی همچنین یاد آور شد: برنامه ریزی و اجرای این برنامه با هماهنگی و همکاری صدا و سیما و معاونان استاندار انجام می شود و تاکنون جلساتی در این خصوص برگزار شده است .