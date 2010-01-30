کمیته جوان ستاد دهه فجر 140 عنوان برنامه برگزار می کند

مجتبی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: 140 عنوان برنامه با مضوعیت جوان، عبرت و بصیرت در این کمیته برگزار خواهد شد.

وی افزود: هدف ازاین برگزاری این برنامه ها مبارزه با جنگ نرم دشمنان است که با جنگ سخت تفاوت زیادی دارد.

نوروزی بیان داشت: هشت همایش محوری تاثیر گذار محوری با موضوعیت انقلاب، 30 همایش مردم نهاد، شش نمایشگاه با موضوع دهه فجر، توزیع40 عنوان برشور و تراکت و... در سطح استان، توزیع کتاب جوان امروز بهتر از جوان دیروز به صورت رایگان، 25 عنوان مسابقه فرهنگی و ورزشی که هدف ازبرگزاری این مسابقات دادن اگاهی لازم به جامعه هدف است و20 عنوان کارگاه آموزشی با عنوان مهارت دوران جوانی و زندگی از جمله برنامه های این کیمته در سطح استان است.

وی اذعان داشت: برنامه ابتکاری نشست سیاسی با مبارزان سیاسی استان توسط کمیته جوان استان برگزار می شود.

نوروزی با بیان اینکه جوان ایرانی با هویت ملی و ایرانی خود آشنا نیست، بیان داشت: با اجرای و برگزاری این برنامه ها باید هویت جوانان کشور را به جوانان شناساند.

وی با بیان اینکه مهمترین هدف ما در کشور پرداختن به هویت جوانان است، خاطر نشان کرد: اعتقاد و هویت اصلی یکی از ابزارهای لازم هویت ایرانی و اسلامی است.

نوروزی با اشاره به اینکه در حال حاضر باید به الگودهی جوانان پرداخت یادآور شد: باید به جوانان الگوهای قابل دسترس معرفی کرد با پرداختن به الگودهی به جوانان بخش اعظم مشکلات الگودهی برطرف می شود.