اختصاص یک میلیارد ریال در راستای مناسب سازی چهار شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تهمینه شکیب ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال گذشته 30 درصد از مکان های دارای اولویت اقدام مناسب سازی در سطح استان بررسی شده و دبیرخانه ستاد مناسب سازی در سازمان بهزیستی تشکیل شده است.

رئیس سازمان بهزیستی خراسان رضوی برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی سه روزه مناسب سازی در محل سازمان بهزیستی در آبان ماه سال جاری با حضور دبیر ستاد مناسب سازی بهزیستی کشور و آموزش کارشناسان و مشاوران سازمان ترافیک شهرداری مشهد در خصوص مناسب سازی معابر و امکانات حمل و نقل شهری را از جمله فعالیتهای صورت گرفته در حوزه مناسب سازی در خراسان رضوی خواند.

شکیب از راه اندازی ستادهای مناسب سازی شهرستانهای استان خبر داد و افزود: تاکنون دو جلسه ستاد استانی مناسب سازی با حضور مدیران ارشد استان و 21 جلسه کمیته فنی با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط تشکیل شده است.

وی اختصاص حدود دو میلیون و 600 هزار ریال از بودجه تعمیرات ساختمانهای دولتی به موضوع مناسب سازی با ردیف خاص به فرمانداری، بخشداری، سازمان های بهزیستی، مسکن و شهرسازی، آموزش و پرورش، ثبت احوال و بهداشت و درمان را از جمله دستاوردهای برگزاری جلسات کمیته فنی معرفی کرد و گفت: تا کنون 26 درصد از این اعتبار به ادارات ابلاغ شده و در حال اجرا است.

رئیس سازمان بهزیستی خراسان رضوی بررسی کاربریهای خاص معلولان در طرحهای جامع و تفضیلی شهر مشهد، با همکاری نهاد مطالعات شهری و بررسی و تدوین ضوابط و مقررات مرتبط با همکاری سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس و آموزش و پرورش استثنایی استان را از دیگر دستاوردهای ستاد مناسب سازی عنوان کرد و اظهار داشت: کارگروه فرهنگی و اطلاع رسانی ستاد نیز با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط تشکیل شده است.

شکیب از تدوین و بازنگری استانداردها و جزئیات مربوط به مناسب سازی اماکن دولتی در خصوص رمپ، سرویس بهداشتی معلولان، بازشوها و آسانسورها خبر داد و افزود: استانداردهای مناسب سازی مربوط به فضاهای شهری نیز تدوین و بازنگری شده و در دست اجرا می باشد.

وی گفت: هم اکنون پس از بررسی و بازنگری روند اجرای پروژه های عمرانی از تولد تا اجرا، پیش نویس پیوست مناسب سازی برای کلیه ساختمانهای دولتی در مراحل پیش بینی، برنامه ریزی، مشاور و اجرا جهت ارائه به شورای فنی استان تهیه می شود.