به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کمالیان، که پژوهشهای ارزندهای درباره خاندان صدر انجام داده است، حاصل بخشی از پژوهشهایش را در پایگاه اینترنتی «روایت صدر» منتشر کرده است.
در بخشی که با عنوان «خاندان صدر» در این وبسایت موجود است، پروندههایی برای آیت الله العظمی سید صدر الدین موسوی عاملی، آیت الله العظمی سید اسماعیل صدر، آیت الله سید محمد علی [آقا مجتهد] [صدر] عاملی اصفهانی، آیت الله سید ابوجعفر خادمالشریعه [عاملی] [بیدآبادی]، آیت الله سید ابوالحسن [صدر] عاملی اصفهانی، آیت الله العظمی سید محمدجواد [صدر] عاملی اصفهانی، آیت الله سید صدر الدین [صدر] عاملی اصفهانی، آیت الله سید صدر الدین [آقا میرزا] صدر عاملی، علامه سید اسدالله مستجاب الدعواتی و همچنین آیت الله العظمی سید صدر الدین صدر، منتشر شده است.
بخش مرتبط با آیت الله العظمی سید صدر الدین صدر (پدر امام موسی صدر) که بهتازگی منتشر شده است، شامل شش مطلب به این شرح است:
1. زندگینامه آیت الله العظمی سید صدر الدین صدر؛
2. خاطره اوستا اکبر کمالیان از مردمداری آیت الله العظمی صدر؛
3. راز نیکنامی و جاودانگی آیت الله العظمی سید صدرالدین صدر در تاریخ؛
4. گفتوگو با دکتر صادق طباطبایی درباره آیت الله العظمی صدر؛
5. قلبی که هیچ کس از او بیم نداشت و همه از گزندش در امان بودند...
مطلب اخیر، یادداشتی است از آیتالله سید رضا صدر، فرزند آیت الله سید صدر الدین صدر، که به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدر در سه شماره متوالی هفته نامه «استوار» در سال 1332 منتشر شده است.
در بخشی از زندگینامه آیتالله سید صدرالدین صدر آمده است: «آیتالله سید صدر الدین صدر[...] سرسلسلة خاندان شریف و پر آوازة صدر در شهر مقدس قم است. در کاظمین به دنیا آمد. مادرش بانو صفیه، دختر آیتالله سید هادی صدر بود. دوران کودکی و نوجوانی را کنار پدر و خانواده در سامرا، مقر مرجعیت و تدریس آیتالله العظمی میرزا حسن شیرازی، سپری کرد. ریاضیات، ادبیات، منطق و اغلب دروس سطح فقه و اصول را در همان سامرا نزد اساتید برادر بزرگترش، سید مهدی، فرا گرفت...»
وبسایت روایت صدر را، به آدرس www.revayatesadr.ir محسن کمالیان، اداره میکند.
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