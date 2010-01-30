"عینک پدر" کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "عینک پدر" داستان تلاش جوانی است برای رفتن به جبهه که با مشکلات و مشقات فراوان موفق به اعزام میشود. هر اعزام یک داستان جداگانه است که اعزام اول از سرپل ذهاب شروع میشود.
ردستان، دیواندره، بانه، سردشت و عملیاتهای مختلف از جمله خاطراتی است که به تفضیل در این کتاب آمده است و زهرا درودیان آنها را بازآفرینی کرده است.
این کتاب با این جمله به پایان میرسد: اما هر روز بادبادک خیالمان را پرواز میدهیم تا به خانههای اصلیمان برسد و اگر هنوز خیال خامی باقی مانده باشد، پرواز کنیم.
کتاب "عینک پدر" در 228 صفحه توسط بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس منتشر شده است.
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