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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۳۳

"عینک پدر" کتاب شد

"عینک پدر" کتاب شد

کتاب "عینک پدر" که مجموعه خاطرات سیدرسول شریعتی است به کوشش زهرا درودیان" منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "عینک پدر"  داستان تلاش جوانی است برای رفتن به جبهه که با مشکلات و مشقات فراوان موفق به اعزام می‌شود. هر اعزام یک داستان جداگانه است که اعزام اول از سرپل ذهاب شروع می‌شود.

ردستان، دیواندره، بانه، سردشت و عملیات‌های مختلف از جمله خاطراتی است که به تفضیل در این کتاب آمده است و زهرا درودیان آنها را بازآفرینی کرده است.

این کتاب با این جمله به پایان می‌رسد: اما هر روز بادبادک خیالمان را پرواز می‌دهیم تا به خانه‌های اصلی‌مان برسد و اگر هنوز خیال خامی باقی مانده باشد، پرواز کنیم.

کتاب "عینک پدر"  در 228 صفحه توسط بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس منتشر شده است.

کد مطلب 1026464

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