طرحهای برگزیده اولین مسابقه طراحان کسب و کار زاگرس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، بهروز بادکو بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: این مسابقات به عنوان اولین تجربه در موضوع کسب و کار فناورانه در سطح قابل قبولی برگزار شد و امید است که با رفع نواقص موجود، در مراحل بعد با کیفیت بهتری انجام پذیرد.

وی با بیان اینکه در این دوره از مسابقات 67 طرح مورد داوری قرار گرفت، افزود: از این تعداد 17 طرح از طرف واحدهای مورد حمایت پارک و 50 طرح، خارج از مجموعه پارک ارائه شد.

فرآوری قیر طبیعی، موبایل ACG، تولید چراغهای LED، طراحی و تولید دستگاه دایکاست و ریخته گری تحت فشار، تولید و توسعه صنایع مخابراتی و فیبر نوری، تولید اسید فلوریدریک، تولید بتن توانمند، مجموعه تفریحی توریسیتی باغ پرندگان، تولید کمپوست قارچ و قارچ دکمه ای با روش تولید بهینه، سیستم تعویض دنده دستی اتوماتیک شده برای خودروی پراید، ده طرح برتر این مسابقه بود که رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه به آنها اشاره داشت و گفت: رسیدن قریب به 70 طرح فناورانه به این مسابقه بیانگر پتانسیل بالای استان است.

بادکو با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در این دوره در سه حوزه "متقاضیان ورود به پارک"، "متقاضیان تسهیلات بانکی" و" متقاضیان حضور در جشنوراه ملی شیخ بهایی" تقسیم شدند، افزود: یک گروه 15 نفره از داوران استانی و ملی کار بررسی دقیق طرح های رسیده به مسابقه را انجام دادند.

وی تصریح کرد: از طرح های ذکر شده تعداد 31 طرح با حداقل امتیاز 59 درصد جهت دریافت تسهیلات به صندوق مهر امام رضا (ع)، تعداد 23 طرح با حداقل امتیاز 60 درصد جهت پذیرش در پارک و تعداد 39 طرح با حداقل امتیاز 60 درصد جهت حضور در جشنوراه ملی شیخ بهایی انتخاب شده اند.

بادکو با بیان این مطلب که سال آینده جشنواره فن آفرینی غرب کشور در کرمانشاه برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: از برگزیدگان و شرکت کنندگان در این مسابقه طی مراسمی قدردانی خواهد شد.

اولین مسابقه طراحان کسب و کار زاگرس با حمایت و همکاری استانداری، شورای اسلامی شهر، شهرداری، اداره کار و امور اجتماعی، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی و صندوق مهر امام رضا (ع) کرمانشاه اجرا شد.