وظایف ساکنان ایستگاه فضایی محدود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات جدید نشان می دهد طی گشتهای طولانی فضایی سرنشینان فضاپیماها برخی از مهارتهای خود را در مهار مشکلات منطقی از دست می دهند.

محققان موسسه اختلالات پزشکی و بیولوژیکی آکادمی علوم روسیه در سی و چهارمین کنفرانس آکادمیک بین المللی نجوم این مسئله را گزارش کرده و هشدار دادند احتمال متوقف شدن دو دسته از وظایف و برنامه هایی که انتظار می رود ساکنان ایستگاه بین المللی فضایی آنها را به انجام برساند، وجود دارد.

به منظور ارزیابی گنجایش روانشناسانه ساکنان ایستگاه برای انجام فعالیتهایی خاص، محققان به بررسی توانایی باقی مانده مهارتهای کنترل بیولوژیکی با استفاده از فعالیتهای بیوالکتریکی مغز پرداختند.

بر اساس گزارش زی نیوز، نتایج این بررسی ها نشان داد امکان اینکه عملکرد فضانوردان در اجرای وظایف فضایی مانند مانور دادن در خلا، ارتباط دادن دو اتاقک در ایستگاه و یا انجام فعالیتهای فیزیکی و وظایف منطقی مانند آزمایش شرایط ایستگاه، تعمیر و نگهداری از سیستم های ایستگاه به زودی کاسته شود وجود دارد.