67 پروژه روستایی در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری می رسد

اسماعیل صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: از این تعداد پروژه 36 پروژه دولتی با اعتبار 246 میلیون و 140 ریال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: 31 پروژه با اعتبار بانکی 108 میلیون و 395 ریال به بهره برداری می رسد.

صالحی با بیان اینکه سرمایه گذاری متقاضی در این پروژه ها 725 هزار و 150 ریال است، بیان داشت: جمع اعتبارات این میزان پروژه 42 میلیون و 700 هزار ریال است.

وی با اشاره به اینکه چهار هزار و 609 خانوار از این تعداد پروژه بهره مند می شوند، بیان داشت: میزان اشتغال این پروژه ها 42 هزار نفر است.

صالحی تصریح کرد: در کمیته امور روستایی و عشایری 82 عنوان برنامه در دهه فجر برگزار می شود.

وی بیان داشت: تجلیل و بزرگداشت شهیدان و ایثار گران، نواختن زنگ انقلاب در مدارس روستایی و عشایری، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی، افتتاح پروژه های عمرانی، برگزاری نشست سیاسی و فرهنگی و... از جمله برنامه های این کنگره است.

