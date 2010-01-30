نیروگاه پتروشیمی مبین دو سال بدون وقفه برق تولید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، رضا خاوندی بعد از ظهر شنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: در این مدت به هیچ عنوان نیروگاه از مدار خارج نشده که در نوع خود یک رکورد به حساب می آید .

وی اظهار داشت: در این مدت بیش از هشت میلیون مگاوات برق، بدون وقفه در نیروگاه پتروشیمی مبین تولید شده است.

رئیس مجتمع پتروشیمی مبین اضافه کرد: کیفیت برق تولیدی بر اساس استاندارد (Power Quality IEC 61000) اروپا و تحویل در Battery Limit ( پشت کنتور) مصرف کننده بوده است .

خاوندی اظهار داشت: نیروگاه برق یک هزار مگاواتی پتروشیمی مبین از هشت واحد 123 مگاواتی تشکیل شده است و در این مدت برق مجتمع های فاز اول پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شامل جم، آریاساسول، پردیس (غدیر)، نوری (برزویه)، زاگرس و پارس و پتروشیمی های فاز دوم شامل مهر، کاویان و مروارید و همچنین پالایشگاه های چهارم و پنجم پارس جنوبی (فازهای شش تا 10) و بخشی از شبکه سراسری برق کشور را تامین می کرده است .