کنفرانس علمای مسلمان فیلیپین تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، در سومین اجلاس ملی علما که در داوائو سیتی فیلیپین برگزار شد اعضای کنفرانس ملی علما به عنوان بزرگترین اجتماع سازمانهای مستقل علما در کشور اعلام کردند که با تشکیل این شبکه ملی از سازمانهای اسلامی جامعه مسلمان قادر خواهند بود با یکدیگر همکاری کرده تا صلح برقرار شود.

دکتر عبدالخیر تاراسون رئیس موقتی کنفرانس ملی علمای مسلمان فیلیپین گفت که این شبکه ملی از علمای باید شاخه‌هایی برای فعالیت زنان مسلمان و جوانان پیش‌بینی کند.

وی افزود: به رغم آنکه هزاران سازمان اسلامی در این کشور فعالیت می‌کنند تاکنون جمع واحدی از علما تشکیل نشده و علما به طور انفرادی درگیر فعالیتهای برقراری صلح بوده‌اند.

مونر باجونید دبیرکل کنفرانس ملی علمای مسلمان فیلیپین با تأکید بر ضرورت تشکیل چنین شبکه‌ای به منظور اتحاد میان علمای مسلمان گفت: نقش علما در زندگی جامعه مسلمان بسیار حائز اهمیت است و مسلمانان آنها را به عنوان الگو درنظر گرفته و می‌خواهند از آنها مطالب بسیاری بیاموزند. از سوی دیگر این افراد می‌توانند در اتحاد مردم نقش داشته باشند و بر زندگی آنها تأثیرگذار باشند.