به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اوگاندا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری ششمین کنفرانس بین المجالس اسلامی با رئیس جمهور اوگاندا دیدار و گفتگوکرد.

وی در این دیدار در خصوص روابط دو کشور، گفت: روابط ایران و اوگاندا پس از سفر آقای موسیوینی تقویت شده است اما ضرورت دارد که با توجه به ظرفیت های دو کشور تلاش بیشتری صورت گیرد.

لاریجانی برگزاری کنفرانس بین المجالس اسلامی در کشور اوگاندا را فرصت مناسبی خواند تا روابط کشور اوگاندا با کشورهای اسلامی افزایش یابد.

رئیس مجلس گفت: کشورهای اسلامی توانمندی های بسیار زیادی دارند و می توانند در جهت توسعه کشورهای آفریقایی به ویژه اوگاندا کمک کنند.

وی تصریح کرد: ایران توانسته در به دست آوردن انرژی هسته ای صلح آمیز گام های بلندی بردارد و کلیه فعالیت های ما تحت اشراف آژانس است، اما برخی قدرتهای غربی بهانه جویی می کنند و این سیاست آنها ادامه سیاست های استعماری گذشته است که نمی خواهند کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین به توانایی های پیشرفته در علم و تکنولوژی دست یابند.

موسیوینی رئیس جمهور اوگاندا نیز دراین دیدار ضمن اظهار خوشحالی از برگزاری اجلاس بین المجالس در کامپالا به خصوص حضور هیئت ایرانی دراین اجلاس اظهار داشت: ما روابط با ایران را به صورت ویژه پیگیری می کنیم زیرا ایران در زمینه های مختلف پیشرفت های خوبی داشته است.

وی افزود: غربی ها توسط برخی از کشورهای جهان سوم تشویق می شوند که به سیاست های شیطانی خود ادامه دهند بنابراین ما باید رفتاری داشته باشیم که آنها وسوسه نشوند که سلطه خود را بر ما ادامه دهند.

رئیس جمهور اوگاندا تصریح کرد: روابط با کشورهای اسلامی برای اوگاندا بسیار با اهمیت است.

موسیوینی همچنین با تاکید بر اینکه ایران حق دارد از انرژی صلح آمیز هسته ای بهره مند شود، گفت: چرا غربی ها از این فناوری در برق استفاده می کنند ولی ما نمی توانیم چنین کنیم این سیاستی است که پذیرفتنی نیست.