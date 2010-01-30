خانواده قربانیان جنگ عراق علیه بلر تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، در ادامه کمیته بررسی علل مشارکت انگلیس در جنگ عراق موسوم به "کمیته چیلکات" روز گذشته "تونی بلر" نخست وزیر این کشور نیز برای ادای توضیحات فراخوانده شد.

در همین حال صدها تن از اعضای خانواده قربانیان جنگ عراق با حضور در محل برگزاری نشست کمیته چیلکات به تظاهرات و سردادن شعارهایی علیه بلر پرداختند.

هر چند جنگ هفت ساله عراق تا کنون به بهای کشته شدن 179 تن از سربازان انگلیسی تمام شده، با این حال نشست ادای توضیحات بلر در مورد این جنگ تنها با حضور خانواده های 20 تن از این قربانیان برگزار شد.

تونی بلر در این نشست ضمن دفاع از تصمیم دولت خود برای شرکت در حمله به عراق، مدعی شد این اقدام لازم بوده و ساقط کردن حکومت "صدام حسین" کمک بزرگی به مردم عراق کرده است.

این ادعاها در حالی مطرح می شود که حمله آمریکا و همپیمانانش از جمله انگلیس به عراق ضمن ایجاد ناامنی و کشته شدن صدها تن از نظامیان کشورهای اشغالگر، موجب مرگ دهها هزار تن از شهروندان عراقی شده است.

همزمان با حضور بلر در کمیته چیلکات صدها تن از انگلیسیهای معترض به حضور این کشور در جنگ عراق با حضور در خیابانهای اطراف محل برگزاری این نشست، اعتراض خود را به تصمیم این سیاسمتدار56 ساله ابراز کرده و خواهان محاکمه وی به جرم به کشتن دادن نظامیان کشورشان شدند.