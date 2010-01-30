42 هزار ورزشکار در چهار محال و بختیاری فعالیت می کنند

محسن حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با اشاره به اینکه در سالهای قبل از انقلاب هیچ ورزشکار سازمان یافته نداشته است اظهار داشت: در حال حاضر 42 هزار ورزشکار در این استان سامان دهی شده اند.

وی با بیان اینکه قدمت ورزش در این استان 70 سال است، بیان داشت: در سالهای قبل از انقلاب تنها 10 باب مکان ورزشی وجود داشته است که هم اکنون این مکانهای ورزشی به 81 باب ورزشی رسیده است.

حسین میرزایی افزود: کل مساحت ورزشی قبل از انقلاب در این استان نه هزار متر مربع بوده است که در حال حاضر این مساحت به 180 هزار متر مربع رسیده است.

وی با بیان اینکه 90مکان ورزشی دیگر در این استان در حال احداث است، بیان داشت: با 154 باب باب با مساحت 360 هزار متر مربع میانگین سرانه ورزشی در سطح استان متعادل خواهد شد.

وی با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در این استان هیچ هیئت ورزشی وجود نداشته است، اذعان داشت: در حال حاضر 427 هیئت ورزشی در کل استان در حال فعالیت هستند.

حسین میرزائی تصریح کرد: قبل از انقلاب این استان از داشتن باشگاه خصوصی بی بهره بوده است اما در حال و حاضر 212 باشگاه خصوصی در این استان وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: در ایام دهه فجر کمیته ورزشی ستاد دهه فجر 313 عنوان برنامه در سطح استان برگزار می کند.

حسین میرازیی یادآور شد: برگزاری مسابقات ورزشی دررشته های مختلف، پیاده روی خانوادگی، همایش دوچرخه سواری، همایش انقلاب اسلامی معنویت و احیای ارزشهای اسلامی و... از جمله برنامه های کمته ورزشی استان است.

وی هدف برگزاری این برنامه ها را در ورزش را تبین دستاورد های انقلاب اسلامی در ورزش، تبین نقش اسلامی در جایگاه زنان در ورزش، تحولات روحی و معنوی در ورزشکاران بحث اخلاق و آموزه های دینی، تبین دستاورد انقلاب و حضرت روح الله و نقش ولایت و رهبری در دوام و پایداری و استحکام انقلاب اسلامی دانست.