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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۲۹

اولین دوره آموزشی"از مدرسه تا مسجد" در زنجان برگزار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: اولین دوره آموزشی طرح از مدرسه تا مسجد ظهر شنبه در مجتمع فرهنگی و تفریحی دهکده سبز زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان در مراسم افتتاح این طرح گفت: طرح رابطان از مدرسه تا مسجد از تابستان امسال در سراسر کشور با هدف ایجاد پیوند نوجوانان و جوانان مدرسه با مسجد آشنا کردن آنها با مسائل متنوع دینی و مذهبی و تربیت رابطان مدرسه و مسجد که بتوانند افراد را جذب مساجد کنند آغاز شده است.

امرالله حسنی افزود: در این طرح تاکنون در استان زنجان 50 رابط مدرسه و مسجد شناسایی شده و در دوره های آموزشی  طرح شرکت کرده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مهمترین مسئله پیش روی جوانان و نوجوانان جنگ نرم دشمنان است که دشمنان نظام اسلامی با صرف هزینه های گزاف در پی نابودی بنیان دین و فرهنگ شیعیان هستند.

وی با اعلام این که در جنگ نرم دشمنان هدف دشمن روح و فکر جوانان است، اذعان داشت: شما رابطان می توانید پل ارتباطی افراد با مدرسه و مسجد باشید و افراد را به سمت مساجد و مسائل دینی و مذهبی سوق دهید.

حسنی رسالت رابطان مدرسه تا مسجد را بسیار خطیر اعلام کرد و گفت: رابطان باید با آگاهی کامل به جذب افراد به مساجد بپردازند و با تعامل سازنده با روحانیان و مسوولان کانونهای مساجد افراد را بیش از پیش به سمت مساجد جذب کنند.

وی خاطرنشان کرد: این دوره های آموزشی باید به صورت ماهانه در استانها برگزار شود تا شاهد رشد و پویایی افراد در این زمینه باشیم.

کد مطلب 1026481

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