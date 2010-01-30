هدفمند کردن یارانه ها سرنوشت اقتصادی کشور را تغییر می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، وحید جلال زاده ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه فرماندار سلماس با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور افزود: بیماری اقتصادی کشور ناشی از این است که بیشتر اعتبارات کشور به جای هزینه در عمران و آبادانی به یارانه هایی پرداخت می شود که حتی به دست صاحبانش نیز نمی رسد.

وی با بیان اینکه در اجرای هدفمند کردن یارانه ها توجه ویژه معطوف محرومان جامعه خواهد بود بیان داشت: در اجرای این طرح می توانیم منابع اقتصادی را مدیریت کنیم و عمران و آبادانی کشور را به نقطه مطلوب برسانیم.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه خاطرنشان کرد: به برکت انقلاب اسلامی و رهبری های امام راحل طرح نظام اسلامی به عنوان نظامی جدید در برابر نظام های حکومتی دنیا معرفی شد که بر پایه های آموزه های دینی و دستورات دین مبین اسلام استوار است.

جلال زاده افزود: تنها نظامی که در مقابل نظام سلطه گر ایستاده است نظام جمهوری اسلامی ایران است و دشمنی دشمنان اسلام و انقلاب بر این اساس قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: امروز مردم آزاده دنیا پیام امام راحل و نظام اسلامی را دریافت و درک کرده اند و در این مسیر نورانی حرکت می کنند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به حوادث اخیر بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت: این حوادث نعمت بزرگی بود چرا که جهان به خاطر شانتاژهای رسانه ای و در ناباوری شاهد بیعت مجدد مردم با رهبری انقلاب و آرمان های مقدس شهیدان و انقلاب شد.

جلال زاده در ادامه افزود: بعد از انتخابات، مقام معظم رهبری سخنرانی های بسیار ارزشمندی را ایراد فرمودند که این سخنرانی ها می تواند به عنوان نقشه راه انقلاب قرار گیرد.



استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود شهرستان سلماس را یکی از شهرستان های مهم و مورد توجه مسئولین استانی و کشوری عنوان کرد و افزود: امیدواریم با وحدت و همراهی مردم و مسئولین این شهرستان و حضور مدیریت جدید در فرمانداری روند توسعه و آبادانی این شهرستان شتاب بیشتر بگیرد.

حجت الاسلام سید محمد موسوی، امام جمعه سلماس نیز در این مراسم با گرامیداشت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گفت: جمهوری اسلامی یکی از برکات مهم انقلاب اسلامی است که بر پایه رهبری امام راحل اتحاد و همبستگی مردم و توجهات ویژه پروردگار متعال به ملت ایران ارزانی شده است.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان افزود: دشمنان کور خوانده اند چرا که این نظام بر پایه خون شهیدان استوار است و هر فردی در هر لباسی علیه نظام و ولایت قدم برداشته رسوا شده است.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به گوشه ای از اقدامات ویژه دولت در این شهرستان گفت: تنها در بخش آب و احداث سدهای زولا و دریک در این شهرستان تاکنون یک هزار و 210 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

علی اکبر آقایی افزود: برای سال آینده نیز برای توسعه شبکه آبرسانی در این شهرستان 200 میلیارد ریال نیز هزینه خواهد شد.

در این مراسم جمعی از مسئولین این شهرستان به نمایندگی از بقیه مسئولان دستگاه های اجرایی از خدمات غلامحسین عماری تقدیر کردند.

در پایان این مراسم بهروز بهروز به عنوان فرماندار جدید شهرستان سلماس معرفی و از تلاش های فرماندار سابق این شهرستان تجلیل شد.