اختصاص 200 میلیارد ریال به حوزه فرهنگ خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مجید امینی پیش از ظهر شنبه در جمع کارکنان دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی، گفت: با اشاره به اینکه اعتبارات حوزه ‌های فرهنگی استان از قبیل سازمان تبلیغات، اداره کل فرهنگ و ارشاد، دبیرخانه مساجد و اداره اوقاف در سال جاری بیش از دو میلیارد تومان است، اظهار امیدواری کرد: این اعتبارات در سال آینده به 20 میلیارد تومان افزایش یابد.

وی در ادامه خواستار ایجاد تعامل و همکاری بین نهادهای فرهنگی استان در راستای امورات فرهنگی و مسجدی استان شد و بیان داشت: با ایجاد این هماهنگی اثربخشی و کارایی فعالیتهای فرهنگی افزایش یابد.

معاون برنامه ‌ریزی استانداری خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: نتیجه کارهای فرهنگی باید منجر به تغییر رفتار انسانها و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی شود.

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی نیز در این مراسم خواستار تاسیس مدیریت واحد فرهنگی مساجد شد و گفت: در حال حاضر 160 کانون فرهنگی و هنری در سطح استان وجود دارد.

حجت‌الاسلام علی ولی ‌زاده تاسیس خانه ‌های نور، برگزاری جشنواره‌ جوانان مسجد، اجرای طرح تلاوت نور، راه‌ اندازی کتابخانه در کنار مساجد، تاسیس مهدهای شکوفه ‌های مساجد و اجرای طرح چهره به چهره را از جمله وظایف دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد عنوان کرد.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: مقابله با تهاجم فرهنگی یکی از مهم ‌ترین اهداف راه ‌اندازی کانون های فرهنگی و هنری مساجد است.