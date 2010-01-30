ابراز ندامت می کنم و سرتعظیم در برابر مردم فرود می آورم

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین جلسه رسیدگی به اتهام متهمان آشوبهای حوادث روز عاشورا که به ریاست قاضی صلواتی از صبح دوشنبه در مجتمع قضائی امام خمینی(ره) در حال برگزاری است، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و کیفرخواست متهم سوم پرونده را قرائت نمود و پس از آن متهم در جایگاه قرار گرفت و به دفاعیات خود پرداخت.

وی در ابتدای دفاعیات خود به نحوه حضورش در تجمع روز عاشورا و همچنین وضعیت خانوادگی خود اشاره کرد و گفت: پدرم در سال 67 در رابطه با گروه اکثریت به اعدام محکوم شد و مادرم نیز در همان زمان دستگیر شده اما پس از مدتی آزاد شد. باید بگویم با وجود اینکه در جایگاه چپ انتقادی هستم اما این امر به معنای کمونیست بودن من نیست و تاکنون عضو هیچ انجمنی نبوده ام.

وی در ادامه گفت: بنده در تجمع روز عاشورا حضور داشتم اما نه شعار دادم و نه تخریب کردم.

در ادامه جلسه قاضی صلواتی پرسید آیا با انگیزه سیاسی در تجمع روز عاشورا شرکت کردید که متهم در پاسخ گفت: در روز عاشورا با هماهنگی قبلی همراه با پنج تن از دوستانم در تجمع شرکت کردیم اما بنده کسی را در این امر ترغیب و تشویق نکردم.

وی در ادامه گفت: بنده به سیاستهای فرهنگی و اقتصادی دولت انتقاد داشتم اما نمی دانستم با شعار نمی توان یک دولت قانونی را کنار گذاشت.

متهم سوم پرونده در رابطه با وضعیت زندان و نحوه بازجوییهای خود نیز گفت: زندان یک فرصت تامل برای من بود و بنده بدون لکنت و صادقانه صحبت کردم و صادقانه نیز به من کمک کردند و باید بگویم ذهنیتی که نسبت به زندان داشتم فرو ریخت.

وی گفت: ابراز ندامت می کنم و سر تعظیم در برابر مردم فرود می آورم.

در ادامه قاضی صلواتی تصریح کرد: وکیل مدافع لایحه دفاعیه ای را تقدیم دادگاه نموده است.



متهم سوم پرونده همچنین در دفاعیات آخر خود گفت: اشتباه کردم و به اشتباه خود اقرار می کنم و برای آخرین مرتبه از ریاست دادگاه تقاضای عفو و بخشش دارم تا شاید با رافت اسلامی مجدد به جامعه باز گردم.