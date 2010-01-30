رژیم اسرائیل در ترکیه پایگاه جاسوسی تاسیس کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری "میگ نیوز" در روسیه به نقل از منابعی در حزب حاکم ترکیه افشاء کرد که اسرائیل پایگاهی پیشرفته برای جاسوسی الکترونیک و شنود علیه ایران و سوریه در ستاد فرماندهی نظامی در آنکارا، پایتخت ترکیه تاسیس کرده است.

به گزارش پرس تی وی، این سیاستمدار ترک که هویت وی افشاء نشده است گفته است که این پایگاه جاسوسی به وسیله نیروهای امنیتی و کارشناسان اسرائیل اداره می شود و ورود مقامات دولت ترکیه نیز به آن ممنوع است.

اعلام این خبر که می تواند موجب بروز واکنش شدیدی میان جامعه سیاسی و مردم ترکیه شود تاکنون با سکوت مقامات نظامی و امنیتی اسرائیل همراه شده است.

آگاهان بر این باورند که اسرائیل به دنبال موفق نشدن در جلب همکاری آمریکا برای حمله به ایران، قصد دارد با استفاده از شیوه های دیگری مانند خرابکاری و جاسوسی فعالیتهای هسته ای تهران را به شکست بکشاند.